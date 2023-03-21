腎臟科醫生舉洗腎例子 警惕「1習慣」弄壞身體

在臉書等社群媒體或網站，常可以看到有很多仿冒、詐騙訊息，假藉知名醫師的頭像來販售藥物，千萬不要上當受騙，不要亂服成藥或來路不明的藥物，如果身體有不適症狀，請找專業的醫師諮詢。

腎臟是一個無聲的器官，等到真正出狀況時，有可能已經需要洗腎了！嘉義縣衛生局局長趙紋華提醒民眾三不五要：「不過量蛋白質、不食用加工品、不濫用藥物」、｢要預防三高、要定期健檢、要規律運動、要適量蔬果、要選擇好油」，來達到預防及延緩腎臟病發生。

不亂用不明成藥、不隨意進補 身體不適應就醫治療

大林慈濟醫院腎臟內科主任蔡任弼提到，他的阿公當年罹患糖尿病及第五期腎臟病，原本不應亂吃、亂補，但當年因為醫療常識不足，常常進補保養腎臟，不久後就開始洗腎，在洗腎不久後就過世了；另一位遠房堂兄，幾年前因為腎臟病來找他治療，但後來又聽朋友建議上山「修行」，結果因尿毒症不舒服而被抬下山就醫洗腎。他藉這兩個例子提醒，腎臟病的患者不應隨便食補，以及不要輕意聽信別人的秘方。

大林慈濟醫院副院長林名男提醒，在臉書等社群媒體或網站，常可以看到有很多仿冒、詐騙訊息，假藉知名醫師的頭像來販售藥物，千萬不要上當受騙，不要亂服成藥或來路不明的藥物，如果身體有不適症狀，請找專業的醫師諮詢。