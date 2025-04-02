腎虧=腎功能不佳？腰痛伴隨2症狀先關腎事！醫生揭腎虧5大跡象

常說的「腎虧」又是否等於腎功能不佳呢？有醫生指出，「腎虧」常掛在口邊的玩笑，通常指的是身體疲憊和性功能下降等問題，但腎功能不佳的問題卻往往被忽視。醫生指出腎虧的概念與腎功能不佳之間的差異，並指出腎虧的5大跡象，讓大家識別出腎臟的潛在警訊。

腎虧5大跡象

泌尿科醫生高銘鴻在其facebook專頁上分享指，許多人開玩笑說，過於頻繁的性生活會造成「腎虧」，通常指的是身體疲憊和性功能下降等問題。但其實，腎功能不佳的具體情況是甚麼呢？根據中醫理論，「腎」與人體的生命力、精氣神和性功能有密切關係，腎虧可能導致疲倦、腰膝酸軟、夜尿頻繁以及性能力下降等問題。而根據西醫觀點，西醫不會使用「腎虧」這一術語，主要關注腎臟的過濾功能、尿液生成以及體內電解質和代謝廢物的排除能力。腎功能受損可導致慢性腎病或腎衰竭等疾病。

當身體出現以下5大跡象時就有可能是腎虧：

1. 小便異常

腎臟的主要功能之一是產生尿液，觀察尿液的變化是評估腎健康的重要指標。常見的異常情況包括：

頻尿或夜尿增多：正常成人夜間小便次數為0至1次，多於2次可能有問題)；

尿液泡沫多且持續不消：可能是蛋白尿，反映腎臟受損；

尿液顏色異常：如紅色或褐色，可能是血尿；

尿量突然減少或增加：長期少尿或多尿可能表明腎臟問題。

2. 容易疲勞、精神不濟

腎臟負責過濾血液，並產生促紅血球生成素(EPO)，幫助製造紅血球。當腎功能下降，有機會導致貧血，出現以下症狀：

全身無力、容易疲倦；

臉色蒼白、頭暈；

注意力不集中。

3. 腰痠背痛

許多人認為腰痛就等於腎功能不佳，但這並不完全正確。真正由腎臟病引起的腰痛情況通常如下：

位於腰部兩側靠近脊椎的地方，伴隨鈍痛或悶痛；

可能還會有發燒或尿液異常(如血尿、濃尿)等症狀。

如果腰痛沒有伴隨其他症狀，可能只是因為久坐、姿勢不良或肌肉疲勞，但若伴隨尿液異常，請儘快就醫檢查腎臟。

