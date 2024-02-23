腦下垂體腫瘤警訊與經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術

劉育志醫生： 大家好，我是劉育志醫生，歡迎李丞騏醫生來到照護線上。 李丞騏醫生： 大家好，我是李丞騏醫生。

劉育志醫生： 請問腦下垂體腫瘤可能產生哪些症狀？ 李丞騏醫生： 腦下垂體腫瘤基本上分兩種，一種是功能性，另外一種是非功能性，以非功能性腫瘤來說，它會造成視力模糊，以及視野的缺損，這種情況就一定要開刀，或者是腫瘤壓迫，造成正常的垂體功能低下，必須要長期補充荷爾蒙，臨床的症狀可能會造成全身倦怠、無力，或者是虛弱、食慾不振等。

李丞騏醫生： 以功能性腫瘤來說，會因為荷爾蒙分泌過量，造成一些荷爾蒙過量的症狀，包括泌乳激素瘤，造成的生理期不順，或者是根本不來，或者是生長激素瘤，造成生長激素分泌過多，然後會有肢端肥大症，病人可能會有一些心血管系統、呼吸系統、腸道系統、內分泌系統等的異常來就診，或者是另外一種相對更罕見的，造成庫欣氏病，病人會以體內類固醇分泌太多，造成的一些臨床症狀，包括可能有月亮臉、水牛肩，或者是免疫功能低下、骨質疏鬆等。

李丞騏醫生： 還會有一些腫瘤是以比較非特異性，也就是比較一般的症狀來表現，比如說可能會覺得頭痛、頭暈，或是眼窩後方疼痛等，還有一部分的腫瘤，大約佔腦下垂體腫瘤的10%，會以急性腫瘤出血的情況來表現，這類的病人在臨床上就會有意識昏迷，或者是疼痛加劇，或者甚至視力急速的惡化來表現，這種情況就要考慮緊急手術。

劉育志醫生： 針對腦下垂體腫瘤，何時會考慮手術治療？ 李丞騏醫生： 主要分幾種狀況，第一種，如果視力有些模糊，或者視野缺損，這種情況就一定要考慮開刀，第二種情況就是如果腫瘤壓迫，造成垂體功能低下，就要考慮是不是以手術的方式，讓垂體低下的功能，藉由手術的減壓來做改善，如果不手術，可能會需要長期服用荷爾蒙的藥物，長達數年之久，第三種就是泌乳激素瘤，基本上是以藥物治療為首選，但是如果經過藥物治療，但是無效的病人，我們就會考慮手術治療，總結來說，除了太小顆的腫瘤，或者是泌乳激素瘤以外，其他的腦下垂體腫瘤，都應該考慮用手術治療。



劉育志醫生： 請問腦下垂體腫瘤微創手術，會如何進行？ 李丞騏醫生： 目前來說是以經鼻內視鏡手術為主流，已經逐漸取代傳統的開顱手術，我們會採單側或是雙側鼻孔來進入，基本上來說，內視鏡可以提供非常寬廣的角度，而且對於病灶以及顱底的構造，可以看得更加清楚，在內視鏡進入鼻腔之後，我們會磨除鼻腔的一些骨頭，進入到我們的鼻竇，進入鼻竇之後，再進入到腫瘤所在的位置叫做蝶鞍，我們看到腫瘤外面的一個包膜，我們將包膜切開，就可以用一些特殊的器械，將裡面的腫瘤一片一片，一塊一塊的把它移除掉，移除到最後，可以看到被減壓的神經血管，就可以確認，手術到這邊應該已經順利完成，在腫瘤切除完之後，我們會將腦膜再貼回，再使用一些組織凝膠，減少術後腦脊髓液鼻漏的風險，病人在經由這樣的微創手術，通常都可以在五天左右，就可以順利出院。



劉育志醫生： 請問腦下垂體腫瘤微創手術，與傳統手術有何差異？ 李丞騏醫生： 腦下垂體微創手術，與其說是微創倒不如說是無創，因為它是經由我們的鼻孔或是自然孔，進去到我們的鼻腔、鼻竇、顱底，進行腫瘤切除的手術，所以外觀上幾乎看不到任何的傷口，它除了疼痛感大大減低以外，也可以縮短病人治療、復原，以及住院的時間，平均住院天數大概是五天，就可以順利出院。 李丞騏醫生： 因為傳統開顱手術必須要將頭骨鋸開，腦膜把它切開、把腦勾開，橫越腫瘤上方的神經血管，才有辦法做移除腫瘤的動作，可想而知在勾開大腦的過程當中，很容易造成術後的腦腫脹，以及腦出血，在橫越神經血管的過程當中，很容易造成這些正常的神經血管，無謂的損傷，在移除腫瘤的過程當中，由於傳統手術使用顯微鏡，它的光線進入的角度，會有直線的限制，所以沒有辦法做到非常完整的腫瘤切除，以及後續止血的一些困難，所以基本上來說，傳統開顱手術在處理腦下垂體腫瘤，會遇到上面的一些問題，以及衍生出來的併發症。

李丞騏醫生： 相反的，經鼻內視鏡微創腦下垂體腫瘤手術，是從腫瘤的下方做切除，所以基本上來說，除了剛剛提到內視鏡可以提供非常寬廣，而且多角度的手術視野以外，它從腫瘤的下方去做手術，基本上可以避開剛剛講的，第一個不需要勾腦，第二個不需要橫越在上面的神經血管，直接把腫瘤切完之後，就可以做到完整的神經血管減壓，讓病人可以得到更完善的康復以及改善。

劉育志醫生： 請問還有哪些顱底病灶，可使用微創內視鏡手術處理？ 李丞騏醫生：

顱底病灶包括比較常見的腦膜瘤，或是顱咽管瘤、脊索瘤，鼻腔的惡性腫瘤，甚至其他地方轉移過來的惡性腫瘤，甚至有一些感染，或是發炎的病灶，事實上都可以經由，這些微創內視鏡手術來做處理。 李丞騏醫生： 我印象最深刻的，有位大概60歲左右的男性病人，他一開始是用視力模糊，全身痠軟無力來急診就診，我們在急診做了一連串的抽血檢查，以及影像檢查，發現在腦下垂體的地方，長了一個3公分左右的腫瘤，可想而知這個腫瘤造成的視力壓迫，讓他視野模糊，這個腫瘤，也造成正常的垂體功能分泌低下，導致有虛弱、無力，以及全身痠軟的症狀，所以我們在隔天，就採取經鼻內視鏡的，腦下垂體腫瘤切除手術，手術過程當中非常的順利，病人在術後的視力，馬上就可以復原到幾乎跟正常一模一樣，他後續的一些虛弱的問題，也因為我們將腦下垂體腫瘤切除掉之後，減少對正常腺體的壓迫，讓他的內分泌功能可以逐步恢復，這位病人目前回診來說，都非常滿意。