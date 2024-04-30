腦動脈瘤破裂治療後點調理？中醫公開通竅天麻安神燉包配方

腦動脈瘤破裂時，頭突然像爆炸般的痛，而且噁心想吐，隨後四肢癱軟無力昏迷，送醫急救時命危，醫院發現不是單純腦出血或腦中風，而是腦部血管瘤破裂，合併嚴重高血壓，所幸手術後病人恢復清醒，最後出院，回到日常工作崗位。中醫診所主治醫師周宗翰醫師表示，動脈瘤中醫治療的方法很少，主要是採取外科手術、人工血管以及介入治療，其中介入治療在治療主動脈瘤和夾層動脈瘤優勢獨特；但中醫的優勢在於手術後的復原，其實許多中藥材對於腦部出血有療效，例如天麻，主要活性成分中的天麻素，可以增加腎上腺荷爾蒙的分泌，並進而活化腦部功能，改善頭部循環，具有保護腦神經及延緩血管退化的效果。
通竅天麻安神燉包 補腦益智、鎮定安眠
食補可使動脈瘤破裂預後變佳，周宗翰醫師表示，「天麻」具有補腦益智、鎮靜安眠的功效，而烏骨雞有補腎增強免疫力的功效，這道天麻燉雞湯，可當保健湯品，也可以預防失智症。
材料：土雞1隻、新鮮香菇10朵、麥門冬、川芎、當歸、黃芪、桂圓各2錢、紅棗3顆，天麻5錢，鹽適量。
切塊土雞洗淨，汆燙後撈出備用。新鮮香菇洗淨，切片、紅棗(可去核)、天麻，先稍為泡水清洗。
煮一鍋水，放入雞肉、所有中藥材，煮沸後稍滾5分鐘，轉小火燉30分鐘左右，再放入香菇煮熟，再放入天麻小火悶煮個20分鐘左右，加點鹽調味即可。
周宗翰表示，天麻切片可以到中藥店購買，天麻可先清洗浸水30分鐘，等到天麻的質地變得柔軟，再加入湯中。他特別提醒，天麻久煎則無力，所以不宜久煮，以免得不到效果。
多吃蔬果少吃加工食品 善用天然辛香料提味
平日飲食注意營養均衡，也是預防動脈瘤破裂的要訣。周宗翰中醫師提醒，蔬果的攝取要大於肉類，選擇動物性食物時，請記得此選擇順序：魚肉優於禽(如雞、鴨)肉，禽肉優於豬、牛肉。
對於魚類之外的海鮮，則要謹慎的選擇和食用，因為這一類的食物中含有較多的膽固醇，例如蝦、蟹、魷魚等食物。平日應注意攝取富含鉀、葉酸、抗氧化物和鈣的食物，及含豐富可溶性纖維的燕麥和豆類等。最重要的就是留意鹽的攝取量，過量的鹽分攝取，會使人體內的水分滯留，引起血壓上升，導致病情惡化。
所以不僅是食用鹽需要留意，避免過量以外，其他像是味精、罐頭、加工食品等，也都含有較高含量的鈉鹽，應盡量少食用，加工過的湯品或火鍋，湯中的鹽分也很高，盡量避免飲用。若患者覺得低鹽的飲食降低了胃口，可使用八角、花椒、肉桂等天然辛香料來調味，減少鹽分的攝取來預防動脈瘤破裂。平時建議多吃黑木耳，黑木耳具有抗凝血、疏通血中瘀阻的作用，同時黑木耳具有很強的抗凝血活性，能抗血小板凝集及抗血栓，同時富含膳食纖維，可以降低膽固醇及飽和脂肪酸，減少血栓的發生，並減緩糖類的吸收，膳食纖維還能促進排便，避免血壓過高，建議將黑木耳切絲入菜，可維持血管彈性。
民眾居家也可以利用「手、嘴、說」口訣，篩檢有沒有腦中風急性現象，「手」雙手平舉，看有沒有單側瞬間無力；「嘴」照鏡子並觀察嘴巴有沒有歪斜；「說」跟別人對談，有沒有口齒不清、講話問A答B或表達不清楚；如果發現以上這3種現象，最後就是「快」，趕快送急診近行評估。
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