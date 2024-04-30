腦動脈瘤破裂治療後點調理？中醫公開通竅天麻安神燉包配方

腦動脈瘤破裂時，頭突然像爆炸般的痛，而且噁心想吐，隨後四肢癱軟無力昏迷，送醫急救時命危，醫院發現不是單純腦出血或腦中風，而是腦部血管瘤破裂，合併嚴重高血壓，所幸手術後病人恢復清醒，最後出院，回到日常工作崗位。中醫診所主治醫師周宗翰醫師表示，動脈瘤中醫治療的方法很少，主要是採取外科手術、人工血管以及介入治療，其中介入治療在治療主動脈瘤和夾層動脈瘤優勢獨特；但中醫的優勢在於手術後的復原，其實許多中藥材對於腦部出血有療效，例如天麻，主要活性成分中的天麻素，可以增加腎上腺荷爾蒙的分泌，並進而活化腦部功能，改善頭部循環，具有保護腦神經及延緩血管退化的效果。

通竅天麻安神燉包 補腦益智、鎮定安眠 食補可使動脈瘤破裂預後變佳，周宗翰醫師表示，「天麻」具有補腦益智、鎮靜安眠的功效，而烏骨雞有補腎增強免疫力的功效，這道天麻燉雞湯，可當保健湯品，也可以預防失智症。 材料：土雞1隻、新鮮香菇10朵、麥門冬、川芎、當歸、黃芪、桂圓各2錢、紅棗3顆，天麻5錢，鹽適量。

切塊土雞洗淨，汆燙後撈出備用。新鮮香菇洗淨，切片、紅棗(可去核)、天麻，先稍為泡水清洗。

煮一鍋水，放入雞肉、所有中藥材，煮沸後稍滾5分鐘，轉小火燉30分鐘左右，再放入香菇煮熟，再放入天麻小火悶煮個20分鐘左右，加點鹽調味即可。 周宗翰表示，天麻切片可以到中藥店購買，天麻可先清洗浸水30分鐘，等到天麻的質地變得柔軟，再加入湯中。他特別提醒，天麻久煎則無力，所以不宜久煮，以免得不到效果。