腦受傷後連搬運都做唔到！醫護打造客製化復康 幫助重返職場

專業與陪伴，讓復康成為翻轉契機，讓病人重新擁有做自己、過生活的能力，不只是身體的恢復，更是自信與尊嚴的修復。

今年2月，下班途中的一場嚴重車禍，導致46歲的李先生硬腦膜下出血、右手橈骨骨折，右半身無力、頭暈不止、注意力短暫，生活被強制按下「停止鍵」。經台灣衛生福利部臺北醫院一個月的住院治療與後續門診復康，原預計5月重返工作崗位，卻在第一天就因為搬不動冷凍肉品、操作緩慢，而遭判定無法勝任。所幸，經復康科林允中醫生以及職能治療師黃如燕設計的職能訓練方案，李先生已能站在機台前，熟練地操作冷凍肉攪拌設備。

外力重擊大腦常影響動作與認知 身體復康外還需職能訓練

復康科林允中醫生表示，大腦受外力重擊的病人，常出現動作障礙、認知與情緒問題，影響職場表現。因此安排李先生進入職能治療，他強調，復康的終點不只是回家，尤其是勞工，要幫助病人回到原來的生活與職場。

黃如燕職能治療師則為李先生進行工作分析，評估搬運、操作與體力需求後指出，李先生的日常生活功能已恢復，但真正難的是，工作需要長時間站立、負重搬運、操作機台，這些都需要手腕穩定性與核心肌耐力。

客製化職能訓練方案 視個人需求進行復康

針對這些挑戰，黃如燕職能治療師設計客製化的職能訓練方案，聚焦三大面向：

手腕訓練：使用啞鈴與握力器，重建右手穩定度與握力。 核心強化：透過橋式與死蟲式訓練，提升全身穩定與體力耐受度。 省力技巧指導：訓練正確搬運姿勢與輔具使用，避免傷害復發。

此外，還安排李先生模擬實際工作環境，練習重物抬舉與站立操作等實作訓練，幫助他在安全範圍內找回節奏與自信。經過一個月的密集復康後，李先生再度返崗，這次穩定地完成工作流程。