腦膜炎｜父母注意！兒童腦膜炎 可致智力受損 出現一種症狀即去急症室

可引起腦膜炎的病原體有很多種，較常見的有流行性腦脊髓膜炎、日本腦炎、結核病、肺炎鏈球菌、B型嗜血桿菌、腸病毒、疱疹病毒、沙門氏菌、隱球菌等。兒科專科醫生林嘉儀認為，幼兒病情易急速惡化，父母要特別留意其徵狀，有懷疑應盡快求診。而最根本的預防方法是接種疫苗，可有防減低患病風險。

Q ：甚麼是腦膜炎？甚麼情況下會引發腦膜炎？ 腦膜炎是指包圍大腦部及脊髓組織的腦脊膜發炎，一般是受到感染所致。 Q ：腦膜炎有沒有分類？ 腦膜炎一般分為病毒性和細菌性，真菌導致的腦膜炎相對較少。 較為常見導致腦膜炎的細菌包括：腦膜炎雙球菌、肺炎鏈球菌、乙型流感是血桿菌及B型鏈球菌；而病毒包括：流感病毒、腸病毒、日本腦炎、疱疹病毒。

Q ：幼童及小童一旦感染，會有甚麼徵狀？ 幼兒受感染，病情可以於短時間急促惡化，症狀視乎導致腦膜炎的細菌或病毒，初期症狀可能並不明顯，包括：發燒、上呼吸道感染症狀及紅疹等，之後可能出現頭痛、嘔吐、嗜睡、頸部僵硬或抽搐，甚至休克。 如幼兒發高燒而且有出現紅疹或嘔吐、食慾不振、嗜睡等徵狀，必須盡快求醫。如果出現抽搐症狀必須前往急症室。 Q ：小童感染腦膜炎跟成年人有甚麼分別？ 小童腦膜炎和成人感染腦膜炎症狀大致相同，但因為幼兒病情容易急速惡化，而且又而未必能表達清晰，所以很容易錯失及早治療的先機。

Q ：腦膜炎會潛服多久？會傳染嗎？ 潛伏期視乎細菌或病毒，一般細菌性腦膜炎如：腦膜炎傷球菌潛伏期由2至10天；病毒性腦膜炎如：流感潛伏期一般1至4天，腸病毒的潛伏期為3至5天。 病毒性和細菌性腦膜炎可以經由接觸及飛沫傳播。 Q ：腦膜炎一般會其他疾病混淆嗎 ？ 由於腦膜炎初期病徵並不明顯，一般很容易跟普通細菌感染或者病毒性感染混淆；某些幼兒發高燒容易出現熱性痙攣，症狀亦與腦膜炎相似。 Q ：如何診斷患腦膜炎？是否要做腰椎穿刺？ 如屬懷疑個案，需要安排腰椎穿刺，抽取腦脊液檢查，確定是否患上腦膜炎。 由於腰椎穿刺屬於入侵性檢查程序，有可能出現的併發症如流血、頭痛、感染腦壓驟降導致腦疝，然而這些風險並不常見。

Q ：腦膜炎如何治療？ 腦膜炎的治療包括支援治療及針對治療；支援治療包括穩定患者的血壓、呼吸、血氧、心跳及其他維生指標。針對治療一般針對導致感染的細菌/病毒。細菌性腦膜炎治療是抗生素，而病毒性腦膜炎，大部分對於抗病毒藥的治療效果未如理想，有些並沒有針對性的治療。 Q ：小童經治療後一般多久會完全康復？ 幼兒如及早醫治，有些個案可以於2至3星期的治療後完全康復，然而大部分都有機會出現併發症。患者的視力、聽力及智力有可能因腦膜炎感染而受損；部分感染腦膜炎雙球菌的患者，有機會需要截肢。

Q ：曾患腦膜炎，往後會更易再度感染嗎？還是身體已有抗體不易染病？ 腦膜炎的患者，身體會對於剛受感染的細菌或病毒產生抗體，維持一段時間。然而由於身體整體狀況轉差，亦相對較容易感染其他病毒和細菌，嚴重感染亦可以導致腦膜炎。 Q ：有甚麼預防腦膜炎方法？ 預防腦膜炎最有效的方法包括，注意及保持個人及環境衛生，保持雙手清潔，勤洗手、以1:99稀釋家用漂白水清潔家居和玩具，避免受到感染及接種疫苗；衛生署的疫苗接種計劃已包括肺炎鏈球菌疫苗，家長可考慮為幼兒額外注射乙型流感是血桿菌疫苗、腦膜炎雙球菌疫苗、日本腦炎疫苗及每年接種流感疫苗，以減低受感染之後造成的嚴重併發症的風險。 Q ：個案分享 過往曾遇過一些兒童因為感染流感、乙型流感嚐血桿菌和腸病毒而導致腦膜炎的個案，雖然最終沒有生命危險，然而都造成聽力、智力及自理能力受損，對兒童及其家人的將來都造成嚴重的影響及沉重的負擔。