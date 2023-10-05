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健康
2023-10-05 11:30:02

腦膜炎｜父母注意！兒童腦膜炎 可致智力受損 出現一種症狀即去急症室

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發燒

可引起腦膜炎的病原體有很多種，較常見的有流行性腦脊髓膜炎、日本腦炎、結核病、肺炎鏈球菌、B型嗜血桿菌、腸病毒、疱疹病毒、沙門氏菌、隱球菌等。兒科專科醫生林嘉儀認為，幼兒病情易急速惡化，父母要特別留意其徵狀，有懷疑應盡快求診。而最根本的預防方法是接種疫苗，可有防減低患病風險。

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Q：甚麼是腦膜炎？甚麼情況下會引發腦膜炎？

腦膜炎是指包圍大腦部及脊髓組織的腦脊膜發炎一般是受到感染所致。

 

Q：腦膜炎有沒有分類？

腦膜炎一般分為病毒性和細菌性真菌導致的腦膜炎相對較少。

較為常見導致腦膜炎的細菌包括：腦膜炎雙球菌、肺炎鏈球菌、乙型流感是血桿菌及B型鏈球菌；而病毒包括：流感病毒、腸病毒、日本腦炎、疱疹病毒。

肺炎鏈球菌

腦膜炎可由病毒或細菌引起。

Q：幼童及小童一旦感染，會有甚麼徵狀？

幼兒受感染，病情可以於短時間急促惡化，症狀視乎導致腦膜炎的細菌或病毒初期症狀可能並不明顯包括：發燒上呼吸道感染症狀紅疹等之後可能出現頭痛、嘔吐、嗜睡、頸部僵硬或抽搐，甚至休克。

如幼兒發高燒而且有出現紅疹或嘔吐、食慾不振、嗜睡等徵狀，必須盡快求醫。如果出現抽搐症狀必須前往急症室。

 

Q：小童感染腦膜炎跟成年人有甚麼分別？

小童腦膜炎和成人感染腦膜炎症狀大致相同但因為幼兒病情容易急速惡化而且又而未必能表達清晰所以很容易錯失及早治療的先機。

如幼兒發高燒而且有出現紅疹或嘔吐、食慾不振、嗜睡等徵狀，必須盡快求醫。

Q：腦膜炎會潛服多久？會傳染嗎？

潛伏期視乎細菌或病毒，一般細菌性腦膜炎如：腦膜炎傷球菌潛伏期由210天；病毒性腦膜炎如：流感潛伏期一般14天，腸病毒的潛伏期為35天。

病毒性和細菌性腦膜炎可以經由接觸及飛沫傳播。

 

Q：腦膜炎一般會其他疾病混淆嗎

由於腦膜炎初期病徵並不明顯，一般很容易跟普通細菌感染或者病毒性感染混淆；某些幼兒發高燒容易出現熱性痙攣，症狀亦與腦膜炎相似。

 

Q：如何診斷患腦膜炎？是否要做腰椎穿刺？

如屬懷疑個案，需要安排腰椎穿刺，抽取腦脊液檢查，確定是否患上腦膜炎。

由於腰椎穿刺屬於入侵性檢查程序，有可能出現的併發症如流血、頭痛、感染腦壓驟降導致腦疝，然而這些風險並不常見。

腰椎穿刺

如屬懷疑個案，需要安排腰椎穿刺，抽取腦脊液檢查，確定是否患上腦膜炎。

Q：腦膜炎如何治療？

腦膜炎的治療包括支援治療及針對治療；支援治療包括穩定患者的血壓、呼吸、血氧、心跳及其他維生指標。針對治療一般針對導致感染的細菌/病毒。細菌性腦膜炎治療是抗生素，而病毒性腦膜炎，大部分對於抗病毒藥的治療效果未如理想，有些並沒有針對性的治療。

 

Q：小童經治療後一般多久會完全康復？

幼兒如及早醫治，有些個案可以於23星期的治療後完全康復，然而大部分都有機會出現併發症。患者的視力、聽力及智力有可能因腦膜炎感染而受損；部分感染腦膜炎雙球菌的患者，有機會需要截肢。

耳朵

患者的視力、聽力及智力有可能因腦膜炎感染而受損。

Q：曾患腦膜炎，往後會更易再度感染嗎？還是身體已有抗體不易染病？

腦膜炎的患者，身體會對於剛受感染的細菌或病毒產生抗體，維持一段時間。然而由於身體整體狀況轉差，亦相對較容易感染其他病毒和細菌，嚴重感染亦可以導致腦膜炎。

 

Q：有甚麼預防腦膜炎方法？

預防腦膜炎最有效的方法包括，注意及保持個人及環境衛生，保持雙手清潔，勤洗手、以1:99稀釋家用漂白水清潔家居和玩具，避免受到感染及接種疫苗；衛生署的疫苗接種計劃已包括肺炎鏈球菌疫苗，家長可考慮為幼兒額外注射乙型流感是血桿菌疫苗、腦膜炎雙球菌疫苗、日本腦炎疫苗及每年接種流感疫苗，以減低受感染之後造成的嚴重併發症的風險。

 

Q：個案分享

過往曾遇過一些兒童因為感染流感、乙型流感嚐血桿菌和腸病毒而導致腦膜炎的個案，雖然最終沒有生命危險，然而都造成聽力、智力及自理能力受損，對兒童及其家人的將來都造成嚴重的影響及沉重的負擔。

兒科專科醫生林嘉儀

兒科專科醫生林嘉儀

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