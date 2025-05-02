腰痛就醫竟是髖部骨折 醫見「1異狀」助婆婆重獲行動力

良好的醫病關係與清楚的溝通，是治療成功的關鍵；同時，醫療團隊層層把關，才能避免病情被誤判或延誤。

一位88歲的婆婆因腰部疼痛就診，初步X光片僅顯示脊椎退化與骨刺等常見老化現象，並無明顯異常。然而，大林慈濟醫院骨科醫生江晏昇憑藉經驗與細心，並未就此輕忽。他進一步進行理學檢查與觀察病人行走狀況後，敏銳察覺到異狀，隨即安排進一步影像檢查，驚訝發現病人實際上罹患髖關節骨折，且因骨折錯位造成左右腿長度差距約3公分的「長短腳」問題。

在透過病史詢問與力學檢查發現異常：「婆婆說是腰痛，但一看她連站都站不穩，就覺得一定要小心檢查。」初步的X光片意外掃到髖關節邊角，讓江醫生察覺可能有骨折。他立即安排重新拍攝盆骨X光，結果證實婆婆的右側髖關節有骨折，並出現長短腳，骨折已明顯錯位，無法自行愈合。

江晏昇醫生指出，這位婆婆其實早前曾經跌倒，但因年長者常常輕忽傷勢，婆婆僅表示「走路沒問題」，仍勉強日常行動。直到第二次跌倒後無法站立，女兒才警覺狀況嚴重，急忙帶母親就醫。

進行精準治療 婆婆重獲行動

江晏昇醫生表示，這類情況若未即時處置，恐增加手術難度與併發症風險，甚至影響長者生活自理能力與壽命。良好的醫病關係與清楚的溝通，是治療成功的關鍵；同時，醫療團隊層層把關，才能避免病情被誤判或延誤。

經立即安排緊急手術，為婆婆進行半套人工髖關節置換，僅更換受損部位，保留原本健康的骨盆，降低手術風險，同時一併矯正長短腳的問題。手術過程順利，恢復更是令人驚喜——術後隔天，婆婆就能下床行走，甚至連原本的腰痛也一併緩解，大幅改善生活品質，也讓家屬非常感恩。

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