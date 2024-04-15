腰痛竟是腎中風！心房顫動莫輕忽

林柏霖醫生：他是因為左腰痛，居然是心房顫動造成的血栓打到腎動脈，經過我們的團隊緊急將左腎血栓取出來之後，就接受冷凍導管消融術，最後回到正常心律。 劉育志醫生：大家好，我是劉育志醫生，歡迎林柏霖醫師來到照護線上。 林柏霖醫生：大家好，我是林柏霖醫生。 劉育志醫生：請問心房顫動好發在哪些族群？ 林柏霖醫生：特別是年長者，或者是有三高患者，特別是像高血壓、心臟衰竭。還有甚至像是甲狀腺亢進，或者是最近非常熱門的議題，就是肥胖，也是一個危險因子。

劉育志醫生：請問心房顫動在台灣的盛行率為何？ 林柏霖醫生：在台灣的盛行率大概是1-2%。特別是台灣要進入到高齡化的社會，會隨著年紀越來越高的時候，它的風險性，它的盛行率也會越來越高。 劉育志醫生：請問心房顫動可能出現哪些症狀？ 林柏霖醫生：大部分大概20%的病人可能會沒有症狀。但是因為當心房顫動發作的時候，心跳速度會快快慢慢，會出現不一樣的症狀。特別像腦部可能就會頭暈；心臟來講可能就會有喘、胸悶、心悸等等的症狀；其中最嚴重的併發症就是血栓，因為心房顫動一旦發作的時候，它的左心房的速度會到400到600下左右，會造成血液在我們左心房滯留進而產生血塊。如果血塊打到腦就是俗稱的中風，打到心臟就是心肌梗塞，打到腳就是我們常見的腳中風。

劉育志醫生：請問要如何及早發現心房顫動？ 林柏霖醫生：在醫院上面來講，我們有傳統上12導程的心電圖或者是有24小時的動態心電圖，甚至我們的節律器或者是我們植入性的心臟監測儀都可以發現。但是如果在居家的時候，我們有一些血壓器也具備心律不整的監測功能，或是現在非常流行的智慧型手環或手錶也都有類似這樣的功能。 劉育志醫生：請問目前主要的治療方式為何？ 林柏霖醫生：心房顫動的治療方式，我們通常用ABC的一個Pathway。A就是抗凝劑；B就是Better Rhythm Control，我們可以用藥物或者是手術的方式來治療心律不整，特別是心房顫動，包含手術方式就是有傳統的電燒手術或者是冷凍導管的消融術；C就是Comorbidity，就是同時有心房顫動的時候，我們要治療他的共病症，包含三高。

劉育志醫生：請問手術治療會如何進行？ 林柏霖醫生：我們會半身麻醉，特別是我們從腳的股靜脈會伸導管到我們的右心房，必須從右心房再做一個穿刺到左心房。傳統上來講，就是過去的傳統電燒是用點狀燒，燒我們的四個肺靜脈，可能會耗時比較久。如果我們是心室的冷凍導管消融術，他是用氣球，就是放到我們的肺靜脈，他會造成一個連續性電訊號的破壞。 劉育志醫生：請問冷凍導管消融術的成效與安全性？ 林柏霖醫生：傳統電燒手術是我們用點狀的電燒。新式的冷凍導管消融術，他是用一個球狀，注入液態的一個冷凍劑，可以讓球囊的溫度下降到零下30到50度，它會造成一個連續性的電訊號阻斷。它的優勢就在於它的手術時間會縮短到一半，大概約兩個小時左右，所以手術時間短，它的安全性就會提高，也可以降低病人在手術時間，因為時間過久而造成不適感。