腰痛｜腎虛外邪 誘發腰痛

腰痛很常見，平均有六至八成人曾受腰痛困擾。在中醫角度，腰痛可以分為急性及慢性，成因主要與腎虛有關。註冊中醫師陳安琪指出，中醫除了處方藥物外，亦會配合針灸、推拿、理療等作綜合治療，令療效更為顯著。

腰痛是由感邪、外傷或腎氣不足引起的氣血運行失調、腰府失養所致，以腰部一側或兩側疼痛為主要症狀。陳安琪稱，腰痛一般可分為急性和慢性，急性一般指急性的扭傷、外傷所致；而慢性則為慢性腰肌勞損，再細分原發性和繼發性。原發性是腰部肌肉、韌帶等軟組織因積累性的慢性損傷所致，與長期在固定體位或不良姿勢下工作有關，如久坐或持久彎腰。繼發性則是急性腰扭傷後，未有得到及時有效的治療，而轉為慢性病變的腰痛。