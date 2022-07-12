腰痛｜腎虛外邪 誘發腰痛

腰痛很常見，平均有六至八成人曾受腰痛困擾。在中醫角度，腰痛可以分為急性及慢性，成因主要與腎虛有關。註冊中醫師陳安琪指出，中醫除了處方藥物外，亦會配合針灸、推拿、理療等作綜合治療，令療效更為顯著。
腰痛是由感邪、外傷或腎氣不足引起的氣血運行失調、腰府失養所致，以腰部一側或兩側疼痛為主要症狀。陳安琪稱，腰痛一般可分為急性和慢性，急性一般指急性的扭傷、外傷所致；而慢性則為慢性腰肌勞損，再細分原發性和繼發性。原發性是腰部肌肉、韌帶等軟組織因積累性的慢性損傷所致，與長期在固定體位或不良姿勢下工作有關，如久坐或持久彎腰。繼發性則是急性腰扭傷後，未有得到及時有效的治療，而轉為慢性病變的腰痛。
與腎虛有關
陳安琪表示，古代文獻中曾論述，指腰痛的成因與腎虛有關，「腎主骨，腰為腎之府，腎臟位居腰部，腰是腎之精氣所覆蓋的地方，腎氣充足，則腰脊有力，若腎氣不足，腎精虧損，無以濡養腰府筋脈則易致腰痛，此為『不榮則痛』。」另外，不通則痛則由實證所致，實證的成因多由外感或外傷所致，若久居濕地、涉水冒雨、勞汗當風、衣著濕冷，感受寒濕之邪，寒邪凝滯收引，濕邪黏聚不化，則致腰腿經脈受阻，氣血運行不暢而發生疼痛；或於春夏之季，濕熱交蒸，寒濕鬱而化熱，阻滯氣機亦會致氣血運行不暢而發生疼痛。外傷方面因閃挫墜落，經絡氣血阻滯不通，瘀血留著腰部致不通則痛。
四種分型
綜合調治效果佳
中醫會針對不同證型處方藥劑，實證以袪邪通絡、活血化瘀，通經活絡止痛為主要治療原則，而虛證以補腎益氣為主。陳安琪續指，「除了內治外，中醫亦會配合針灸、推拿、理療、拔火罐、膏貼、藥物熏洗等方法綜合治療，療效會較好。」
日常護理防腰痛
要避免腰痛必須做好日常護理，保持正確體位、坐姿，避免翹腳、彎腰，勞逸適度，避免強力負重和外傷。其次是避免久坐濕地，露營夜宿，冒雨涉水。第三應及時治療腰痛，注意腰部護理保暖，可時常熱敷(濕熱證型避免)，需要時用腰托作局部固定。最後，可定時做鬆弛腰部肌肉的伸展運動，如打太極拳術、八段錦等。