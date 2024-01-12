腰臀痠痛是死臀綜合症？

死臀綜合症又稱臀肌失憶症，是久坐於辦公室人士常見的症狀。如果臀部痠痛無力，又或無故出現坐骨神經痛，都可能與此症有關。患者若忽視問題，長遠還可能導致肩頸痛，代償的關節和筋腱也會提早退化！

物理治療師譚琬儀指，死臀綜合症是由著名運動機能學教授Stuart McGill所提出的現象，是幾個症狀的集合，「久坐時，髖關節持續彎曲，會令臀肌功能關閉，並導致腰或臀部疼痛。由於大腦已適應這種非正常的張力強度，神經訊號的發射愈來愈弱，臀肌漸漸地遺忘了收縮能力。這種現象甚至在痛楚過後持續，最終導致臀部發力困難，力量及圍度慢慢減少。」

