腰臀痠痛是死臀綜合症？

死臀綜合症又稱臀肌失憶症，是久坐於辦公室人士常見的症狀。如果臀部痠痛無力，又或無故出現坐骨神經痛，都可能與此症有關。患者若忽視問題，長遠還可能導致肩頸痛，代償的關節和筋腱也會提早退化！
物理治療師譚琬儀指，死臀綜合症是由著名運動機能學教授Stuart McGill所提出的現象，是幾個症狀的集合，「久坐時，髖關節持續彎曲，會令臀肌功能關閉，並導致腰或臀部疼痛。由於大腦已適應這種非正常的張力強度，神經訊號的發射愈來愈弱，臀肌漸漸地遺忘了收縮能力。這種現象甚至在痛楚過後持續，最終導致臀部發力困難，力量及圍度慢慢減少。」
長遠可致肩頸膝痛
患者的症狀多種多樣，譚琬儀舉出當中一些例子，「臀部會痠痛、麻痹或髖部疼痛，尤其是久坐之後；臀部肌肉無力，一跑步膝蓋就痛或上樓梯感到困難；有些患者的臀部肌肉緊張或發炎，或引起坐骨神經痛。」
死臀綜合症長遠還會引起其他問題。當臀肌長期發力困難變弱，其他肌肉代替臀部發力，產生代償；當長期錯誤姿勢代償，腰部和下背部的壓力可能增加，導致腰痛，甚至可以導致膝痛及肩頸痛。而代償的關節和筋腱都可能出現勞損或提早退化。
物理治療改善方案
如果症狀嚴重或者長期存在，物理治療師會為患者作痛症治療和制訂個人化康復計劃。例如用手法或儀器紓緩壓迫神經的痛症，改善髖關節的靈活性， 再增強臀部肌肉功能。
強化臀部肌肉運動
臀部收緊運動
1. 雙腳約肩闊站立；
2. 雙手輕放於臀部，最大限度地收緊右臀並保持2秒，然後左臀重複；
3. 當連續至少5次將左臀與右臀分離，就可以用最大力同時收緊兩邊臀部，保持收緊2秒，然後休息2秒；重複10次為1組，每天練習2至3組。
單腿站立(強化臀中肌)
1. 雙腳約肩闊站立；
2. 將重心轉移去站立腿，另一腿抬起離地，盆骨左右上下對稱，保持該單腿站立10秒；
3. 然後逐漸增加時間到30秒，目標是可以輕鬆地抬腿維持30秒或更長時間；之後可以挑戰單腿前後擺動，作為進階動作。
臀橋(強化臀大肌及核心肌肉，並伸展髖屈肌群)
1. 仰臥平躺在地板上，雙膝彎曲90度，雙腳掌平放在地板；
2. 慢慢地將臀部抬起，直到身體從膝蓋到肩膀形成一直線；
3. 保持姿勢10秒鐘，然後慢慢將臀部放下。