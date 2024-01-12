熱門搜尋:
觀塘車禍 農曆新年2024 聖方濟各大學 流感 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-01-12 04:30:40
日報

腰臀痠痛是死臀綜合症？

分享：
死臀綜合症

腰臀痠痛是死臀綜合症？

死臀綜合症又稱臀肌失憶症，是久坐於辦公室人士常見的症狀。如果臀部痠痛無力，又或無故出現坐骨神經痛，都可能與此症有關。患者若忽視問題，長遠還可能導致肩頸痛，代償的關節和筋腱也會提早退化！

物理治療師譚琬儀指，死臀綜合症是由著名運動機能學教授Stuart McGill所提出的現象，是幾個症狀的集合，「久坐時，髖關節持續彎曲，會令臀肌功能關閉，並導致腰或臀部疼痛。由於大腦已適應這種非正常的張力強度，神經訊號的發射愈來愈弱，臀肌漸漸地遺忘了收縮能力。這種現象甚至在痛楚過後持續，最終導致臀部發力困難，力量及圍度慢慢減少。」
 

死臀綜合症 譚琬儀

譚琬儀指大家平時應確保坐姿正確，可用腰背墊或坐墊提供支撐；每隔一段時間就站起來活動一下，例如臀部訓練或大腿前肌伸展等。

長遠可致肩頸膝痛

患者的症狀多種多樣，譚琬儀舉出當中一些例子，「臀部會痠痛、麻痹或髖部疼痛，尤其是久坐之後；臀部肌肉無力，一跑步膝蓋就痛或上樓梯感到困難；有些患者的臀部肌肉緊張或發炎，或引起坐骨神經痛。」
死臀綜合症長遠還會引起其他問題。當臀肌長期發力困難變弱，其他肌肉代替臀部發力，產生代償；當長期錯誤姿勢代償，腰部和下背部的壓力可能增加，導致腰痛，甚至可以導致膝痛及肩頸痛。而代償的關節和筋腱都可能出現勞損或提早退化。

物理治療改善方案

如果症狀嚴重或者長期存在，物理治療師會為患者作痛症治療和制訂個人化康復計劃。例如用手法或儀器紓緩壓迫神經的痛症，改善髖關節的靈活性， 再增強臀部肌肉功能。

死臀綜合症 死臀綜合症 死臀綜合症

強化臀部肌肉運動

臀部收緊運動
1. 雙腳約肩闊站立；
2. 雙手輕放於臀部，最大限度地收緊右臀並保持2秒，然後左臀重複；
3. 當連續至少5次將左臀與右臀分離，就可以用最大力同時收緊兩邊臀部，保持收緊2秒，然後休息2秒；重複10次為1組，每天練習2至3組。

單腿站立(強化臀中肌)
1. 雙腳約肩闊站立；
2. 將重心轉移去站立腿，另一腿抬起離地，盆骨左右上下對稱，保持該單腿站立10秒；
3. 然後逐漸增加時間到30秒，目標是可以輕鬆地抬腿維持30秒或更長時間；之後可以挑戰單腿前後擺動，作為進階動作。

臀橋(強化臀大肌及核心肌肉，並伸展髖屈肌群)
1. 仰臥平躺在地板上，雙膝彎曲90度，雙腳掌平放在地板；
2. 慢慢地將臀部抬起，直到身體從膝蓋到肩膀形成一直線；
3. 保持姿勢10秒鐘，然後慢慢將臀部放下。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受