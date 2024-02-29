腳也會中風 下肢蒼白冰冷要留神

下肢冰冷、痺痛不一定是關節或肌肉問題，腳中風也可能是成因。心臟科專科醫生伍諾行指，急性腳中風是指下肢動脈完全閉塞，當血液流通不到腳部，就會出現麻痺、痛、或是無法動彈的情況，如情況嚴重，腳部最終可能導致壞死、潰爛，甚至要接受截肢手術。 急性腳中風亦可稱為下肢動脈阻塞或腳動脈閉塞，症狀包括單腳感到冰冷、無血色、腳痺、腳痛，甚至影響行路等。腳中風和其他心血管疾病的高危因素差不多，包括年紀大、吸煙、三高(高血壓、糖尿病、高膽固醇)等，另外曾患上腦心血管疾病，如中風、冠心病或腹動脈血管瘤的人士都屬高危。

心房顫動屬高危因素 腳中風的成因包括血栓、血塊、血管撕裂或外傷，伍諾行提到「腦中風的某些個案是由於血塊在心臟形成，彈上腦部導致腦中風，其實這些血塊亦有機會彈到腳部，形成腳中風。」至於甚麼人士較易在心臟形成血塊？最普遍就是心房顫動的患者，當心跳不規律，血液可能會積聚成血塊，血塊剝落後會隨著血液在血管流動，如血塊流至腳部，有可能導致下肢動脈阻塞，形成急性腳中風。 伍諾行續指，有不少研究均顯示，冬天氣溫低時，很多心血管疾病，包括腳中風發生的機率都會較高，「因天氣寒冷時身體的機制有機會改變，例如血管收縮或心跳加快等，這些機制有機會加重身體的負荷，誘發腳中風或其他心血管疾病。 易與其他疾病混淆 一般腳中風患者會覺得腳部麻痺、疼痛、無法動彈，而外觀上腳會變得蒼白、觸感變得冰冷、亦摸不到脈搏，有些嚴重個案的腳甚至會發黑或者潰爛。腳中風的症狀易與其他疾病混淆，最常見包括腦中風、神經系統疾病如坐骨神經痛、腿部疾病如下肢深層靜脈血管閉塞、肌肉關節疾病如細菌感染、痛風等。如果懷疑患上腳中風，醫生會為會患者做顯影劑電腦掃描及超聲波檢查，亦會量度踝肱血壓指數(ABI)，如腳的肱動脈血壓較手臂低，就代表血管可能有閉塞，或血液不流通。