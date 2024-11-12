腸道細菌多 手術易感染

大腸癌患者有可能需接受手術切除腫瘤及腸道，但完成手術後，醫患仍未能鬆懈。外科專科醫生周文寶指出，「人體腸道內有數以億計的細菌，而這些細菌有可能在手術期間暴露出來而感染傷口。數據顯示，大腸癌患者出現手術部位感染(SSI)風險最高可達三成。」當患者的傷口受到感染，而未有及時使用殺菌範圍較廣泛的廣譜抗生素及早治理的話，或會併發敗血症，甚至器官衰竭而致命，因此預防及管理SSI是進行腸道手術的一大關鍵。 手術部位感染(SSI)是指術後30天內手術部位出現感染，周文寶解釋，傷口類型劃分為4個級別，只要手術範圍牽涉到呼吸道、食道和腸道等位置，因這些部位本身就帶有不同的病原體，即使沒有發炎，該傷口已屬於第2級的清潔污染(clean-contaminated)類別，與1級的清潔(clean)傷口，譬如切除粉瘤手術的傷口相比，較易受到感染。

SSI成因眾多 幸而隨科技進步，現今大腸癌手術大多以微創方式進行，因開腹手術傷口太大而出現SSI的風險。但如果患者在術前已出現腸癌的併發症，例如腸穿孔、腸阻塞等情況，考慮到手術的安全性，醫生會建議進行傳統開腹手術。 周文寶提到，「撇除開腹手術傷口較大，SSI風險較高外，如患者癌症期數屬較後期、營養不良、患糖尿病或已併發炎症和積膿等問題，同樣會增加受感染的風險。」因此，在進行大腸癌手術前需採取措施預防受到感染，以免延長患者治療時間，甚至危及性命。 預防措施至為關鍵 為了將感染風險降至最低，醫護人員會在手術前密切留意患者的血壓和血糖指數，若患者術前已有感冒發燒等病徵，便會將手術推遲。周文寶表示，「針對大腸癌患者，醫生會在術前處方瀉藥和口服抗生素，以減低出現SSI的風險。」

術後感染可致敗血症 須及時控制 當患者在術後不幸受感染，除了最明顯的發燒警號外，如屬於表層傷口受感染，傷口會發紅和流膿，患者需要拆線、放膿及清洗傷口；如果受感染的位置較深層，例如腸道接駁位出現滲漏而導致的感染，則需要進行電腦掃描或抽血檢測發炎指數，以找出受感染的源頭並加以處理。 周文寶補充，「在處理SSI的同時，即使尚未知道患者受到哪種細菌感染，醫生會先處方抗菌譜較廣闊的廣譜抗生素，控制感染，直到取得種菌報告後再對症下藥。」若然該細菌可被廣譜抗生素所殺滅，患者便毋須轉藥；但若患者受感染的細菌帶抗藥性，便需要轉用能針對該抗藥性細菌的抗生素。周文寶最後提到，如患者出現SSI卻未有及早發現並處理，有可能併發敗血病，甚至危及性命，因此不應掉以輕心。