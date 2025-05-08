腹瀉便秘可能是肝出事？醫生揭5大警號恐致肝硬化 增肝癌風險

肝出事未必只有疲倦症狀？有醫生指，如果出現腹瀉和便秘等症狀，有可能是肝臟出現問題，並提醒要小心有5大警號可能會導致肝硬化，繼而增加患上肝癌的風險。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，許多人認為如果肝臟出現問題，只會有疲倦或皮膚發黃等症狀，而事實上，排便和排尿的習慣就已經反映出健康狀況。由於肝臟是人體的「代謝工廠」，所以當肝功能下降時，身體中的排泄系統亦會發出各種異常訊號，黃醫生強調，以下3大訊號絕不容忽視：

黃醫生解釋，肝臟不只是代謝中心，還調控膽汁的製造與血液循環。當肝細胞受損或纖維化時，膽紅素可能積聚，腸道血流也會發生變化，這些變化會反映在日常的生理行為中。根據2024年的最新研究，腸肝軸異常甚至會影響腸道菌叢，進一步惡化腸胃症狀。

他提醒，不要輕視排便和排尿的變化。當出現腹瀉、便秘、黑便、尿色變深或尿液異味等五大異常時，可能是肝臟在發出求救訊號。特別是對於有脂肪肝、酗酒史或肥胖的患者，更應提高警覺。及早發現、及早治療，才能避免肝臟的潛在惡化。