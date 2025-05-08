腹瀉便秘可能是肝出事？醫生揭5大警號恐致肝硬化 增肝癌風險

肝出事未必只有疲倦症狀？有醫生指，如果出現腹瀉和便秘等症狀，有可能是肝臟出現問題，並提醒要小心有5大警號可能會導致肝硬化，繼而增加患上肝癌的風險。
醫生揭5大警號恐致肝硬化
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人認為如果肝臟出現問題，只會有疲倦或皮膚發黃等症狀，而事實上，排便和排尿的習慣就已經反映出健康狀況。由於肝臟是人體的「代謝工廠」，所以當肝功能下降時，身體中的排泄系統亦會發出各種異常訊號，黃醫生強調，以下3大訊號絕不容忽視：
1. 尿液的變化
- 當肝功能下降時，處理膽紅素的能力受損，可能導致尿液顏色變深，甚至呈茶色。根據2023《Bilirubinuria》的文章，當肝臟功能受損，就會導致出現膽紅素尿，令身體無法正常代謝，使尿液顏色變深，是肝臟或膽道疾病的早期指標之一。此外，尿液的氣味變得濃烈刺鼻，由於體內毒素積累，代謝廢物無法有效排出。
2. 腸道的變化
- 部分患者出現頻繁腹瀉，這可能是由於肝硬化導致腸道蠕動加速，令食物中的水分來不及被吸收，造成排便稀爛。根據2021年《Liver International》的研究，約有30%的早期肝硬化患者存在慢性腹瀉的情況。然而，也有患者出現頑固性便秘，這可能是因為肝臟影響了膽汁和消化酶的分泌，導致糞便變硬難以排出。
3. 糞便的顏色
- 黑便是另一個需要引起重視的警告訊號。黑便通常代表腸胃道內出血，特別是肝硬化導致的食道靜脈曲張破裂，血液經胃酸分解後使糞便呈現黑色或瀝青樣。根據《Gastroenterol Hepato》的研究，這類出血在肝硬化患者中相當普遍。
黃醫生解釋，肝臟不只是代謝中心，還調控膽汁的製造與血液循環。當肝細胞受損或纖維化時，膽紅素可能積聚，腸道血流也會發生變化，這些變化會反映在日常的生理行為中。根據2024年的最新研究，腸肝軸異常甚至會影響腸道菌叢，進一步惡化腸胃症狀。
他提醒，不要輕視排便和排尿的變化。當出現腹瀉、便秘、黑便、尿色變深或尿液異味等五大異常時，可能是肝臟在發出求救訊號。特別是對於有脂肪肝、酗酒史或肥胖的患者，更應提高警覺。及早發現、及早治療，才能避免肝臟的潛在惡化。