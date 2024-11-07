腹瀉、便秘輪番上陣？「低腹敏飲食」擺脫腸易激困擾

現代人生活步調快速、壓力大，腹瀉、便秘接二連三反覆發作，還常感到肚子痛、腹脹，去照大腸鏡卻相安無事、找不到病因，可能是「腸易激綜合症」作祟。「腸易激」是現代人最常見的腸胃問題之一，主要和飲食習慣、壓力、腸道微菌叢、腸道過度敏感有關，症狀則伴隨腹痛、腹瀉、脹氣、便秘等，通常會持續數年。 要解決這樣的困擾，林口長庚胃腸肝膽科李柏賢醫生表示，除了紓壓、少吃刺激性食物，漸進式地選擇「低腹敏食物」有很好的幫助，也推薦每天早餐餐後搭配吃一顆綠奇異果，能溫和地幫助消化與排便，緩解腹脹感。

腸子是人的第二大腦「低腹敏飲食」緩解腸易激 李柏賢醫生指出，「腸易激治療以緩解症狀為主，但建議要找到釋放生活壓力的方法，讓心情放鬆，因為腸子可謂人體的『第二大腦』，腸道神經和我們大腦的神經有所連結，當大腦覺得開心、放鬆，腸道也就不會過度敏感。」 飲食方面則要避免辛辣、酒、茶、咖啡等刺激性食物，也不要吸煙，這些都容易引發腸道發炎。如果要緩解「腹脹感」，李柏賢醫生建議，要避免「高腹敏」的飲食，意思是吃下去之後容易在大腸中發酵、產生氣體，容易導致「脹氣」的食物，包括：精緻澱粉、乳製品、洋葱、蒜頭、人工甜味劑、梨子、芭樂、蘋果、加工肉品等。可改為「低腹敏飲食」，包括將高腹敏的牛奶替換成水解牛奶，以及攝取白肉如海鮮、雞肉，還有櫛瓜、豆腐，以及綠奇異果，都是很好的選擇，幫助減少腸胃道刺激、改善脹氣症狀。 李柏賢醫生提到，一次避掉所有高腹敏食物很不容易，一開始可逐一嘗試、觀察何種食物可能造成自身腸胃不適，來了解自己腸胃可能對哪些高腹敏食物較為敏感，慢慢減少或避免。同時，盡量多攝取低腹敏食物來降低腸道負擔，特別像綠奇異果就是很好的低腹敏食物，因為綠色奇異果富含膳食纖維和奇異酵素，可以幫助促進蛋白質的分解及消化，同時能緩解便秘、腹瀉等腸易激的症狀。

綠奇異果營養價值高 早餐加一顆幫助改善腸道機能 李柏賢醫生進一步補充，綠奇異果為高營養密度水果，其營養價值很高！尤其在執行低腹敏飲食時，要注意每天攝取足夠的膳食纖維，因為膳食纖維能幫助腸胃蠕動，增加糞便的軟度及體積，讓排便順暢，而綠奇異果的膳食纖維含量非常高，每100公克綠奇異果就含有3克膳食纖維。 《美國消化醫學雜誌》曾於2022年發表一項研究，指出便秘型腸易激患者一天補充兩顆綠奇異果，每周可增加1.5次以上的排便，且沒有明顯的副作用。綠奇異果除了能緩解腸易激帶來的便秘症狀外，還可以幫助血糖的穩定。 李柏賢醫生說明，因早上為人體腸道反應較靈敏的時段，空腹喝咖啡、吃辛辣或酸性食物，會增加胃食道逆流的風險。早餐也要特別注意低腹敏飲食，以及補充高營養密度蔬果，讓營養攝取均衡，綠奇異果是方便的好選擇，建議於「餐中或餐後」多搭配一顆綠奇異果，促進消化、補充膳食纖維，也能幫助穩定血糖，腸胃舒服、心情也能更美麗。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】