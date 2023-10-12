腹痛、嚴重咳嗽以為肺癌！檢查發現「2腸胃疾病」引致！同時提供預防3招

定時定量：現代人常常慣性熬夜又晚起，導致腸胃蠕動的步調錯亂，因此有消化不良、腹痛、腹脹等症狀。建議每日用餐的時間盡量固定，或至少維持每餐間隔

小時以上，讓腸胃有時間消化排空；每一餐也要適量，食物盡量多咀嚼，搭配足夠的水分幫助食物消化，避免暴飲暴食、狼吞虎嚥，易致脹氣的食物，如甜食及糯米類，應淺嘗即止避免過量。