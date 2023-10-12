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健康
2023-10-12 13:30:25

腹痛、嚴重咳嗽以為肺癌！檢查發現「2腸胃疾病」引致！同時提供預防3招

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腹痛

中秋佳節，聚餐BBQ是家家戶戶的重要活動，幾乎每天都是大魚大肉，從連假前一天一直吃到開工，加上熬夜、消夜、三餐不定時等不規律的生活作息，導致腸胃過度負荷。

一位年約40歲的工程師，因腹痛、腹脹及嚴重咳嗽，故到醫院就醫，深怕自己得了肺癌或有其他腫瘤。經過醫生詳細問診、理學檢查及消化道內視鏡檢查後，發現真正病因是胃酸倒流和急性胃炎，並進行二到四周藥物治療，情況改善，後於覆診時給予保健藥物及生活飲食教育，預防再次發生。

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急性腸胃炎 這些情況易發生

新竹臺大分院肝膽腸胃科施文廸醫生表示，「急性腸胃炎」一直都是端午與中秋連假急症與門診病患排行之首。尤其中秋佳節，聚餐BBQ是家家戶戶的重要活動，幾乎每天都是大魚大肉，從連假前一天一直吃到開工，加上熬夜、消夜、三餐不定時等不規律的生活作息，導致腸胃過度負荷。

聚餐

建議每日用餐的時間盡量固定，同時香煙跟酒精都是會破壞胃壁、產生胃酸倒流的刺激物質，應避免。

預防腸胃炎 謹記3守則

施文廸醫生提醒，預防腸胃炎，要把握三大原則：

  1. 定時定量：現代人常常慣性熬夜又晚起，導致腸胃蠕動的步調錯亂，因此有消化不良、腹痛、腹脹等症狀。建議每日用餐的時間盡量固定，或至少維持每餐間隔3小時以上，讓腸胃有時間消化排空；每一餐也要適量，食物盡量多咀嚼，搭配足夠的水分幫助食物消化，避免暴飲暴食、狼吞虎嚥，易致脹氣的食物，如甜食及糯米類，應淺嘗即止避免過量。
  2. 減少刺激性物質：聚餐往往會有煙、酒一起的情形，但香煙跟酒精都是會破壞胃壁、產生胃酸倒流的刺激物質，尤其空腹喝酒更是造成胃潰瘍的一大殺手，建議連假期間，兩者都不宜過量。另外，咖啡、茶及辛辣的食物也應避免在空腹時攝取，以免造成胃發炎，甚至反覆發炎而致胃潰瘍的產生。
  3. 少油少鹽多纖維：連假期間聚餐的菜餚，應該把握少油、少鹽、少糖的原則，並增加纖維素的比例。魚跟肉品除了不要過量以外，也盡量避免油炸、勾芡等重口味的烹調，以食物新鮮及簡單料理為主，並多補充有色蔬菜和水果的攝取。

此外，睡前一小時應避免進食，避免剛吃下肚的食物來不及消化，導致胃胃酸倒流，也容易因無法代謝而堆積熱量，導致肥胖。

益生菌

若感到輕微腹脹、腹痛等消化不良時，可多喝水、增加運動量及補充酵素、益生菌的攝取，幫助腸道好消化與暢通。

感到稍微消化不良 可以即時這樣做

除了上述飲食原則外，施文廸醫生強調，若感到輕微腹脹、腹痛等消化不良時，可多喝水、增加運動量及補充酵素、益生菌的攝取，幫助腸道好消化與暢通；若是症狀持續或加劇，建議盡速到醫療院所就醫，不要硬是拖到連假過後才就診，導致小病變大病。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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