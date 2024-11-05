腹肌訓練｜2招捲腹動作 操6舊腹肌最吸引異性？

六舊腹肌甚至八舊，人人都趨之若鶩，但原來當中有不少迷思大家都未必知道真相，今日就為大家拆解一下，並推薦瑜伽球捲腹及跪姿鋼線捲腹兩招訓練腹肌有用的動作給大家參考。

人人都可練出 6 舊、甚至 8 舊腹肌？

原來一個人有幾多舊腹肌主要是看基因，即天生的。腹直肌是左右兩條打直的肌肉，會分開多少舊要看當中有多條少「肌劃」，最常見是3至5條，因此較常出現4至6舊腹肌，如果天生只有4舊腹肌，怎練都不會出現6舊。