腹肌訓練｜2招捲腹動作 操6舊腹肌最吸引異性？

六舊腹肌甚至八舊，人人都趨之若鶩，但原來當中有不少迷思大家都未必知道真相，今日就為大家拆解一下，並推薦瑜伽球捲腹及跪姿鋼線捲腹兩招訓練腹肌有用的動作給大家參考。
人人都可練出6舊、甚至8舊腹肌？
原來一個人有幾多舊腹肌主要是看基因，即天生的。腹直肌是左右兩條打直的肌肉，會分開多少舊要看當中有多條少「肌劃」，最常見是3至5條，因此較常出現4至6舊腹肌，如果天生只有4舊腹肌，怎練都不會出現6舊。
低體脂等於健康？
體脂低可以展現腹肌，但體脂太低的話，也有可能出問題，例如體脂極端地低的健美運動員，或會出現性慾低下、勃起功能障礙、情緒問題；女性方面亦可影響月經周期，因此最低應留有6%至8%(男性)、或13%至15%(女性)體脂，以免影響健康。
腹肌最能吸引女性？
雖然研究發現，比起胸肌、背肌、二頭肌等，男性的腹部和臀部的肌肉線條最能吸引女性，但是，一個更大型、涉及180個國家、逾68,000名女性的研究卻指出，性格更為重要，例如微笑、善良、支持性、聰明、教育程度、自信等都排在體格之前。難格有網絡梗圖指練出一身肌肉只會引來同性羨慕，而不能吸引異性！
平板支撐可練腹肌？
平板支撐近年十分流行，是一個等長收縮的動作。這個動作可以增強核心肌群提供更好的穩定性，但如果你的目標是讓腹肌更顯眼，而平板支撐你可以做到90秒或以上，對你來說便不足夠了。研究指操練肌肉成長其中一個要點是完全的動作範圍，即由伸展至最長的位置，發力收縮至最最短。