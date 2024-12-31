腿部訓練菜單｜保加利亞深蹲練前腿 單腿羅馬尼亞硬舉強化大腿後方

即使宅在家中，仍可以健身訓練肌肉，主要為自身重量訓練，一樣可以建立好身形。這時候最適合做腿部肌肉的訓練，因為即使沒有使用任何器材，都能夠有足夠的訓練強度。另一方面，訓練腿部的大肌肉有助更有效率地提升基礎代謝率，對於減脂有正面作用。

首先是保加利亞深蹲，類似弓箭步但後腿會放在梳化或椅子上，集中用上前腿的力量，比一般深蹲和弓箭步有更強的刺激作用，也杜絕了左右腿發力不均的情形。另一個動作單腿羅馬尼亞硬舉，除大腿後方肌肉外，亦可練到臀部和背部肌肉，有助保持體態，減少平日拉傷腰、腿的情況發生。