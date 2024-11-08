腹肌訓練｜3個居家運動動作 睇住電視操馬甲線

大家對「大隻」的定義，已經由胸肌發達演變成要有一排「朱古力」，又要有「馬甲線」，今日居家運動系列就同大家一齊操靚腹肌！不過要記住，要腹肌睇得到，除了肌肉夠大之外，也要體脂夠低，所以有「腹肌在廚房打造」之說。
腹肌主要分腹直肌(朱古力)、腹內外斜肌(馬甲線)及腹橫肌幾部分，因此並非做Sit-Up就可以搞掂。
卷腹：緞煉腹直肌上半部
- 仰臥在瑜伽墊上，屈膝、腳板著地，令腰椎可平貼瑜伽墊。雙手放耳側，或交叉手放於肩上。
- 腹肌發力，將上身帶起，直至肩胛骨離地，而下背保持貼地。
- 上身慢慢返回原來位置。腹肌用力時呼氣，放鬆時吸氣。
- 做20下為一組，做2至3組。
如要增加難度，手可往頭頂方向伸直。
捲腹｜虐待腹肌修靚線條
反向卷腹：腹直肌下半部
- 仰臥在瑜伽墊上，抬起腿指向天。
- 腹肌發力，將盆骨提起，離地約1至2拳頭高度。
- 慢慢返回原來位置。腹肌用力時呼氣，放鬆時吸氣。
- 做15下為一組，做2組。
若發現力量不足，手可在頭後捉住穩固的柱子借力。
捲腹常見錯誤動作｜下背及頸部成訓練關鍵 不正確或增加受傷可能
Side Plank with Hip Dip：腹內外斜肌
- 以右側身躺下，用右手手肘支撐上半身，臀部至腳部着地。
- 以左側腹用力，將臀部舉起，令身體成一直線。
- 慢慢放下臀部至原來位置。舉起臀部時呼氣，放下時吸氣。
- 做15下為一組，換邊再做，每邊做2至3組。