腹肌訓練｜3個居家運動動作 睇住電視操馬甲線

大家對「大隻」的定義，已經由胸肌發達演變成要有一排「朱古力」，又要有「馬甲線」，今日居家運動系列就同大家一齊操靚腹肌！不過要記住，要腹肌睇得到，除了肌肉夠大之外，也要體脂夠低，所以有「腹肌在廚房打造」之說。

腹肌主要分腹直肌(朱古力)、腹內外斜肌(馬甲線)及腹橫肌幾部分，因此並非做Sit-Up就可以搞掂。