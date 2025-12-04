膝蓋卡卡聲 5個飲食地雷令年輕人也中招

膝關節每天需要承受無數次的彎曲與壓力，想維持其順暢運作及減輕其壓力，就需要適度活動及控制體重，而均衡飲食也是延長關節壽命的重要一環，以下 5 種食物就是常見的關節炎隱形陷阱：

重鹹飲食：重口味食物通常添加大量鈉鹽，攝取過量會導致鈣質流失，增加骨質疏鬆的風險。當骨骼支撐力下降，關節便更容易受傷，所以烹調時宜減少鹽分、醬油或加工調味料，改用胡椒、檸檬汁或香草等天然辛香料提味會更健康。

高糖飲食：愛吃甜點或手搖飲品可能會讓關節提早報廢，原因是攝取過多糖分會促使體內產生糖化終產物，使關節細胞提早老化、彈性下降，就像讓關節「生銹」。他建議以水果、堅果或小量蜂蜜取代糖，以減少對關節的傷害。

過量飲酒：長期及過量飲酒會影響鈣及維他命D的吸收，導致骨質密度下降，加速軟骨磨損，尤其是有關節炎傾向的人，更可能因而提早退化。

高脂食物：炸雞、薯條及五花腩等高脂食物會提升體內的發炎反應，更會使體重上升，令膝蓋長期處於巨大壓力之下。事實上，體重每增加1 公斤，膝蓋就要多承受4公斤的壓力，所以超重是導致退化性關節炎惡化的原因之一。