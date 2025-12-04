熱門搜尋:
健康
2025-12-04 11:30:00

膝蓋卡卡聲 5個飲食地雷令年輕人也中招

以為關節退化只發生在運動過量或長者人士身上？其實不少年輕人都已經有關節炎的早期症狀，原因是關節退化不只與磨損和衰老有關，也跟日常飲食有莫大關係，如果長期營養攝取失衡、發炎反應持續，加上體重過重，關節就會加速老化，引起痛楚甚至失能！

5個飲食地雷損關節

膝關節每天需要承受無數次的彎曲與壓力，想維持其順暢運作及減輕其壓力，就需要適度活動及控制體重，而均衡飲食也是延長關節壽命的重要一環，以下 5 種食物就是常見的關節炎隱形陷阱：

  • 重鹹飲食：重口味食物通常添加大量鈉鹽，攝取過量會導致鈣質流失，增加骨質疏鬆的風險。當骨骼支撐力下降，關節便更容易受傷，所以烹調時宜減少鹽分、醬油或加工調味料，改用胡椒、檸檬汁或香草等天然辛香料提味會更健康。
  • 高糖飲食：愛吃甜點或手搖飲品可能會讓關節提早報廢，原因是攝取過多糖分會促使體內產生糖化終產物，使關節細胞提早老化、彈性下降，就像讓關節「生銹」。他建議以水果、堅果或小量蜂蜜取代糖，以減少對關節的傷害。
  • 過量飲酒：長期及過量飲酒會影響鈣及維他命D的吸收，導致骨質密度下降，加速軟骨磨損，尤其是有關節炎傾向的人，更可能因而提早退化。 
  • 高脂食物：炸雞、薯條及五花腩等高脂食物會提升體內的發炎反應，更會使體重上升，令膝蓋長期處於巨大壓力之下。事實上，體重每增加1 公斤，膝蓋就要多承受4公斤的壓力，所以超重是導致退化性關節炎惡化的原因之一。
  • 加工食品：腸仔、火腿、薯片及即食麵等加工食品，含有大量反式脂肪及人工添加物，可使身體持維處於慢性發炎狀態，破壞軟骨細胞修復能力，導致磨損更快、疼痛更明顯。
及早開始改善飲食

關節退化並不是突然發生，而是長年累積的結果，所以大家別等到關節出現卡卡聲才開始注意，而是由現在開始盡量避開高鹽、高糖、酒精、油炸及加工食物，再加上適量運動，以保住自己的活動能力。

