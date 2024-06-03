膝關節變形 無法逆轉 有痛盡快求醫

港人久坐不動，長期缺乏運動，關節痛不再是長者的專利。過去曾有調查指，近九成港人有關節痛，問題亦因疫情期間長期在家工作而加劇。骨科專科醫生袁智斌指，當痛症開始影響日常生活，例如行路、上落樓梯等，而且持續幾周仍未有改善，就屬於嚴重關節痛，須盡早求醫，以免關節變形。

持續數星期未改善

關節痛在本港很常見，袁智斌認為，如果痛症只維持數天就逐漸康復，未影響生活的情況下則毋須太注意；但當關節痛持續數星期未有改善，而且開始影響行路、上落樓梯等日常動作，就要留神。有患者對此不以為意，但痛久了就會出現其他問題，例如關節變形、磨蝕，甚至影響關節屈伸的幅度。

關節由骨頭、軟骨、韌帶及肌肉組成，當肌肉不夠力支撑時，軟骨就會因此被磨蝕，導致變形。有些患者會出現「O形腳」，其實代表關節結構已經磨蝕。

關節痛主要有兩大成因，一是勞損退化，當身體走路過量，如再加上超重，關節長期承重，磨得多便會蝕；二是經常做對關節勞損大的動作，例如搬重物、運動創傷、上落樓梯等，都會增加出現關節痛的風險。