膝關節變形 無法逆轉 有痛盡快求醫

港人久坐不動，長期缺乏運動，關節痛不再是長者的專利。過去曾有調查指，近九成港人有關節痛，問題亦因疫情期間長期在家工作而加劇。骨科專科醫生袁智斌指，當痛症開始影響日常生活，例如行路、上落樓梯等，而且持續幾周仍未有改善，就屬於嚴重關節痛，須盡早求醫，以免關節變形。
持續數星期未改善
關節痛在本港很常見，袁智斌認為，如果痛症只維持數天就逐漸康復，未影響生活的情況下則毋須太注意；但當關節痛持續數星期未有改善，而且開始影響行路、上落樓梯等日常動作，就要留神。有患者對此不以為意，但痛久了就會出現其他問題，例如關節變形、磨蝕，甚至影響關節屈伸的幅度。
關節由骨頭、軟骨、韌帶及肌肉組成，當肌肉不夠力支撑時，軟骨就會因此被磨蝕，導致變形。有些患者會出現「O形腳」，其實代表關節結構已經磨蝕。
關節痛主要有兩大成因，一是勞損退化，當身體走路過量，如再加上超重，關節長期承重，磨得多便會蝕；二是經常做對關節勞損大的動作，例如搬重物、運動創傷、上落樓梯等，都會增加出現關節痛的風險。
先用非入侵性治療
一般患者出現關節痛時，醫生會先考慮藥物、運動、物理治療及肌肉訓練等非入侵性的治療方案，如果屬關節退化、變形、走路痛的嚴重個案，接受上述治療仍然無效時就要考慮做俗稱「換骹」的人工膝關節置換手術。換骹手術就是將關節磨蝕、勞損的軟骨和骨頭切除，更換成金屬人工關節，而自己本身的肌肉及韌帶則會保留。
袁智斌強調關節一旦變形後，只有透過人工關節置換手術，才能回復正常，提醒患者病向淺中醫，「只要在未有這麼嚴重時正視問題，其實有方法減慢關節退化。軟骨開始磨蝕時，身體會釋出訊號，例如上落樓梯開始痛，至後期就會連走平路也痛，所以當出現第一個訊號時，就應該及早求醫，接受合適的治療方案，延緩退化。」
補充品有冇用？
市面上有不少聲稱可保養關節的補充品，袁智斌指補充品能否減慢關節退化，取決於兩大因素，一是病人本身的膝關節狀態，如果狀態已非常差，骨磨骨導致變形，補充品做到的效果非常有限；二則視乎補充品的成分，較新的植物雙肽蛋白等，可直接被關節吸收，過去有研究指患者的痛症及活動能力均有改善。
袁智斌建議大家從小建立運動習慣，強化大腿肌肉，不但可控制體重，同時減輕關節負荷，避免膝關節退化。而開始出現關節痛的患者，可考慮踩健身單車或游泳等碰撞或傷害較低的運動。