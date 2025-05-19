膝關節退化性關節炎患者佳音 研究：瑜伽減膝痛效果不輸肌力運動

退化性膝關節炎是長者常見的病患，除了藥物治療之外，適當的運動也有助紓緩膝痛症狀，而澳洲一項研究便顯示，瑜伽對紓緩膝痛的效果不遜於肌力訓練，甚至在部分症狀帶來更顯著改善，例如膝關節功能、抑鬱症狀及生活質素等，反映對於不喜歡或不適合肌力運動患者而言，瑜伽可能是一個不錯的代替選項。

膝痛改善效果相若

該項刊載在《JAMA Network Open》的最新研究，比較了瑜伽與肌力訓練，對於緩解退化性關節炎症狀的效果。研究共邀請117名年過40且有退化性膝關節炎症狀的成人參與，當中近七成為女性。他們被分為兩組，分別進行為期12星期、每星期3次的瑜伽及肌力訓練，當中2次運動由教練指導，另1次則自行在居家訓練，之後再進行12星期居家訓練。

結果顯示，​經過12星期訓練後，兩組參加者在膝痛改善方面並無顯著差異，證明瑜伽在減輕膝痛的效果不比肌力訓練遜色，並在多個指標帶來更佳的效果，包括膝功能、快速步行表現、抑鬱症狀及生活質素等。