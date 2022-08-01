膽囊炎｜張智霖因急性膽囊炎停工 研究指九成因為膽結石

藝人張智霖因為急性膽囊炎要休息停工，並在醫院接受治療。為何會有膽囊炎？若有膽囊炎會有何徵狀？如發現後應如何處理？又有沒有預防方法？
急性膽囊炎多因膽石而起
急性膽囊炎指膽囊壁發炎疼痛，而造成膽囊炎的原因，有九成是因為膽結石，而這些結石堵塞了膽管，令膽汁不能由膽囊流到十二指腸，繼而引起炎症反應。至於膽結石以外的成因，則包括外力刺激、感染、腫瘤等。如果膽囊炎反覆出現，或會造成膽囊纖維化，令膽汁濃縮和排空的能力降低，便有可能演變成慢性膽囊炎。
易混淆食錯嘢
膽囊炎的徵狀，常於進食一餐油膩的大餐之後出現，因為此時身體最需要膽汁幫助消化油脂。最常見的徵狀是肚痛，由於徵狀常見於餐後，不少人會與「食錯嘢」混淆，不過膽囊炎的肚痛並不會因為去過洗手間而緩解，尤其超過6小時仍感肚痛的話，就要考慮膽囊炎的可能性。膽囊炎同時會引發系統性徵狀，如心跳加速、發燒、噁心、脹氣等，部分人更會出現黃疸。
治療多須手術
醫生除了問診以外，亦會做抽血、超聲波、CT等以確診。治療上，如情況非嚴重，一般會先臥床休息、禁食、輸液，使用抗生素及維他命，必要時輔以胃減壓；有需要可用解痙攣藥及止痛藥紓緩痛楚。但為免情況復發，日後亦須手術切除膽囊，預防膽石再次堵塞膽管。若情況嚴重，疼痛未能緩解，甚至有穿孔風險，就應立即手術處理。
如何預防膽囊炎？
預防膽囊炎，就要預防膽石形成。而造成膽石的原因有家族病史、肥胖、糖尿病和肝病，而女性使用口服避孕藥、懷孕等影響荷爾蒙的情況也會增加膽石風險。因此平日應健康飲食，維持正常體重，多運動，都有助預防此症。
常見問題：
有咩人易生膽石？
女性患上膽石的風險比男性高一倍；而隨著年紀增長…詳情請按此
膽石如何形成？
膽汁的成分有水、電解質、膽鹽、膽色素和膽固醇等。當膽汁…詳情請按此
切除膽囊對飲食有何影響？
小部分病人術後初期吃較油膩食物…詳情請按此