膽囊炎｜張智霖因急性膽囊炎停工 研究指九成因為膽結石

藝人張智霖因為急性膽囊炎要休息停工，並在醫院接受治療。為何會有膽囊炎？若有膽囊炎會有何徵狀？如發現後應如何處理？又有沒有預防方法？

急性膽囊炎 多因膽石而起

急性膽囊炎指膽囊壁發炎疼痛，而造成膽囊炎的原因，有九成是因為膽結石，而這些結石堵塞了膽管，令膽汁不能由膽囊流到十二指腸，繼而引起炎症反應。至於膽結石以外的成因，則包括外力刺激、感染、腫瘤等。如果膽囊炎反覆出現，或會造成膽囊纖維化，令膽汁濃縮和排空的能力降低，便有可能演變成慢性膽囊炎。