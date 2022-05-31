高脂飲食可致膽管結石？

常進食高熱量、高脂肪或高膽固醇食物，除了容易引致肥胖或者三高等問題之外，也可能會引起膽囊結石或膽管結石。萬一結石塞住膽管出口甚至胰臟管出口，便會造成膽管炎或胰臟發炎，可引致生命危險。

外科專科醫生譚德立表示，膽管結石與膽囊結石均屬結石問題，主要是出現結石的位置不同，「結石分三種類，有膽固醇石(20%至30%)、膽色素石(5%至10%)及膽固醇和膽色素混合石，後者佔大多數。」

膽汁成分失衡

膽汁的成分有水、電解質、膽鹽、膽色素和膽固醇等。當膽汁成分失衡，例如膽固醇太多，膽囊內就會容易出現沉澱和結成小石。譚德立續指，「因此如患者常進食高脂高膽固醇食物，又少運動，便有較高風險形成膽石。膽管結石較膽囊結石少見，有原發性和繼發性兩類。若膽石於膽囊內形成再跌進膽管，屬繼發性膽管結石，是常見的膽管結石類型；而原發性膽管結石成因有點不同，屬於在膽管內直接形成結石。常見於復發性化膿性膽管炎患者，以膽色素結石為主。」

膽管炎可致命

無論患有膽囊結石或膽管結石，都未必會出現徵狀，但若患者感不適，多為右上腹疼痛，可持續長達數小時；如果膽管出口閉塞，膽汁不流通，患者除痛楚外還會有黃疸、小便呈茶色情況；沒有及時處理的話，有可能造成膽管炎。譚德立指，「膽管出口旁邊也是胰臟管出口，如同時阻塞的話也可造成胰臟發炎。胰臟炎和膽管炎都可大可小，可致生命危險，要小心處理。」