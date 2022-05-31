高脂飲食可致膽管結石？

常進食高熱量、高脂肪或高膽固醇食物，除了容易引致肥胖或者三高等問題之外，也可能會引起膽囊結石或膽管結石。萬一結石塞住膽管出口甚至胰臟管出口，便會造成膽管炎或胰臟發炎，可引致生命危險。
外科專科醫生譚德立表示，膽管結石與膽囊結石均屬結石問題，主要是出現結石的位置不同，「結石分三種類，有膽固醇石(20%至30%)、膽色素石(5%至10%)及膽固醇和膽色素混合石，後者佔大多數。」
膽汁成分失衡
膽汁的成分有水、電解質、膽鹽、膽色素和膽固醇等。當膽汁成分失衡，例如膽固醇太多，膽囊內就會容易出現沉澱和結成小石。譚德立續指，「因此如患者常進食高脂高膽固醇食物，又少運動，便有較高風險形成膽石。膽管結石較膽囊結石少見，有原發性和繼發性兩類。若膽石於膽囊內形成再跌進膽管，屬繼發性膽管結石，是常見的膽管結石類型；而原發性膽管結石成因有點不同，屬於在膽管內直接形成結石。常見於復發性化膿性膽管炎患者，以膽色素結石為主。」
膽管炎可致命
無論患有膽囊結石或膽管結石，都未必會出現徵狀，但若患者感不適，多為右上腹疼痛，可持續長達數小時；如果膽管出口閉塞，膽汁不流通，患者除痛楚外還會有黃疸、小便呈茶色情況；沒有及時處理的話，有可能造成膽管炎。譚德立指，「膽管出口旁邊也是胰臟管出口，如同時阻塞的話也可造成胰臟發炎。胰臟炎和膽管炎都可大可小，可致生命危險，要小心處理。」
或須切除膽囊
透過臨床檢查、抽血檢查、超聲波和磁力共振，可以診斷出是否患有膽管結石。處理方法主要有膽管內窺鏡和外科手術兩類，內窺鏡可經過口腔進入身體，經十二指腸進入膽管，將結石打碎取出；如果結石位置較接近肝臟外圍，則可用內窺鏡經皮膚穿刺進入取石。若結石較多和大，可考慮用手術處理結石。除了在腹部開刀，現時微創手術也可取出結石，並同時切除膽囊。譚德立解釋，「如膽囊有結石，逾一成人膽管同時有結石；相反如膽管有結石，多達八、九成膽囊都會有結石。因此同時切除膽囊，就可將復發風險減到最低。」
至於不會採用如腎石般的體外碎石方案，「原因是膽管出口太細小，即使打碎都未必能完全排走，反而容易增加膽管炎風險；其次即使可排走，復發風險亦很高。」
處理後不再復發
譚德立分享一位八十多歲伯伯的個案，他感到右上腹痛，並有輕微黃疸，抽血檢查發覺酵素比正常高，磁力共振檢查看見膽管有結石。最初嘗試做內窺鏡但不成功，因為患者十二指腸有憩室，無法順利進入膽管拿取結石。可是患者出現症狀，如只幫他消炎而不取出結石，復發風險會高於五成。最後決定以手術方式處理，在微創手術中，於膽囊管入口放入儀器，清除膽管結石， 然後將膽囊切除，康復後便沒有再復發。