膽息肉愈大愈惡 1cm是手術臨界點

「膽息肉」就是膽囊黏膜內側的增生，一般凸出成球形或半球形狀，大部分沒有症狀，通常是在超聲波檢查或做膽囊切除手術後無意中發現。不過，萬一部分息肉組織脫落，也有可能引起急性併發症，因此若無意中發現膽息肉亦必須小心處理。

外科專科醫生高彩華指出，如果膽息肉體積較大，或位置靠近膽囊出口，又或者部分息肉組織脫落，都有機會引致膽囊出口阻塞，這時就可能會有間歇性右上腹疼痛、腹脹、胃氣等類似消化不良的症狀。「在少數情況下，脫落的息肉組織更可能會阻塞膽總管，引起黃疸和急性胰臟炎等併發症。」

小心由良變惡

除此之外，也要擔心膽息肉會否「由良變惡」。高彩華表示，大部分的膽囊息肉都是良性，當中最常見是膽固醇息肉，差不多佔60%；第二是肌腺瘤，通常長在膽囊的底部，一般是因膽囊內壓力過大造成肌肉層增生而形成，約佔膽息肉的25%；第三是發炎性息肉，約佔10%。

「以上三種息肉都沒有癌變風險，但第四常見的良性息肉是上皮腺瘤，就有可能變癌。上皮腺瘤的大小和癌變的風險成正比，研究發現，大於1cm的上皮腺瘤比起小於6mm的，癌變風險高出一百倍！」高彩華說，「另外，如果膽囊內的上皮腺瘤大於2cm，就有超過一半機會是惡性。」