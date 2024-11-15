膽息肉愈大愈惡 1cm是手術臨界點

「膽息肉」就是膽囊黏膜內側的增生，一般凸出成球形或半球形狀，大部分沒有症狀，通常是在超聲波檢查或做膽囊切除手術後無意中發現。不過，萬一部分息肉組織脫落，也有可能引起急性併發症，因此若無意中發現膽息肉亦必須小心處理。
外科專科醫生高彩華指出，如果膽息肉體積較大，或位置靠近膽囊出口，又或者部分息肉組織脫落，都有機會引致膽囊出口阻塞，這時就可能會有間歇性右上腹疼痛、腹脹、胃氣等類似消化不良的症狀。「在少數情況下，脫落的息肉組織更可能會阻塞膽總管，引起黃疸和急性胰臟炎等併發症。」
小心由良變惡
除此之外，也要擔心膽息肉會否「由良變惡」。高彩華表示，大部分的膽囊息肉都是良性，當中最常見是膽固醇息肉，差不多佔60%；第二是肌腺瘤，通常長在膽囊的底部，一般是因膽囊內壓力過大造成肌肉層增生而形成，約佔膽息肉的25%；第三是發炎性息肉，約佔10%。
「以上三種息肉都沒有癌變風險，但第四常見的良性息肉是上皮腺瘤，就有可能變癌。上皮腺瘤的大小和癌變的風險成正比，研究發現，大於1cm的上皮腺瘤比起小於6mm的，癌變風險高出一百倍！」高彩華說，「另外，如果膽囊內的上皮腺瘤大於2cm，就有超過一半機會是惡性。」
判斷息肉性質
因此，若懷疑有膽息肉，不論有沒有引起不適，都建議接受腹部超聲波檢查。若檢查發現息肉較大，底部較闊，或者有血流增加的情況，就比較擔心是惡性。如果想更清楚判斷息肉的性質，可以進一步接受內窺鏡超聲波檢查，超聲波探頭可以從胃部或十二指腸觀察膽囊，比平日從體外做腹部超聲波更接近膽囊，所以能看得更清楚。醫生亦可視情況同時注射顯影劑，以分辨不同的息肉。
有症狀應切除
檢查後，如何決定怎樣處理膽息肉呢？高彩華表示主要根據息肉大小、影像檢查顯示有否癌變的懷疑、病人有沒有症狀等決定。「目前的國際指引是，1cm以上的膽息肉都建議開刀，連膽囊一起切除，因為這大小的息肉已有可能是惡性，萬一延誤治療，腫瘤或侵蝕到膽囊外，甚至侵蝕鄰近的肝臟，到時處理就比較複雜，需要把膽囊及鄰近的部分肝臟切除。而假如息肉大小在1cm以下，但病人有症狀，也建議做手術切除整個膽囊。現在一般都是用微創手術處理，非常安全。」
膽息肉在本港絕不罕見，發病率約為5%至10%，即平均每十多人就有一個有膽息肉，因此不能忽視。「研究顯示，患有膽石的人較易有膽息肉，所以膽石患者應加倍留意。」高彩華提醒。