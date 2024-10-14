臀部劇烈疼痛 食藥、打針都無效？竟是「髖關節壞死」！

49歲陳先生近7、8個月以來，他常感到右側的鼠蹊部、臀部劇烈疼痛，試過復健、打針、吃藥等方式都無效，然後他開始就醫，曾被懷疑是膝蓋或脊椎有問題，但照了X光卻都正常。輾轉至光田綜合醫院骨科部，經檢查後確認是髖關節壞死，且程度已在第三至四期之間，除了造成疼痛難忍外，也使生活大受影響，只能開刀置換人工髖關節。

骨科醫生劉廷瑜指出，目前髖關節壞死的成因不明，但臨床發現它好發於有酗酒習慣或是服用類固醇的患者身上，尤其30至50歲的「大叔們」，因此建議中年男性盡量少飲酒，才不會讓髖關節壞死的問題找上身。

目前在美國，正前開髖關節置換已蔚為主流，因為手術讓患者採平躺姿勢，而非側躺，可以在術中搭配X光來導引，方便確認植入物的尺寸與位置，可減少術後長短腳的機率。

劉廷瑜解釋，目前在美國，正前開髖關節置換已蔚為主流，因為手術讓患者採平躺姿勢，而非側躺，可以在術中搭配X光來導引，方便確認植入物的尺寸與位置，可減少術後長短腳的機率。此外，手術對臀部肌肉與肌腱的傷害少、疼痛少、因此恢復快，術後可立即下床。

平時也可以多做髖關節的伸展動作，例如坐姿轉身伸展、躺姿抱膝等等，讓髖關節可以伸展放鬆，維持髖關節的活動度與健康。

髖關節僵硬、疼痛或跛行 應盡速就醫

劉廷瑜提醒，髖關節壞死在早期常常沒有症狀，然而病程卻會在半年內加速，因此若近期出現髖關節僵硬、疼痛，甚至走路跛行時，一定要立即就醫，避免壞死的程度加劇。此外，不要畏懼手術，目前髖關節置換手術的技術都已很成熟，且使用年限都能在十幾年以上，只要術後好好維護，想回歸到正常生活並不難。

劉廷瑜醫生也建議，除了戒酒，平時也可以多做髖關節的伸展動作，例如坐姿轉身伸展、躺姿抱膝等，讓髖關節可以伸展放鬆，維持髖關節的活動度與健康。

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