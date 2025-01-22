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健康
2025-01-22 15:30:00

臉色暗沉有黑眼圈不只關睡眠事？中醫揭4大成因 教4招調理氣色

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臉色暗沉有黑眼圈不只關睡眠事？中醫揭4大成因 教4招調理氣色

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不少人擁有一雙「熊貓眼」，令人看起上來很憔悴，也令人想到會與睡眠不足有關。但有中醫指出，原來臉色暗沉或有黑眼圈都可能與身體器官有關。中醫指出5大可能成因，並教大家如何調理氣色。

情緒壓力大也會有黑眼圈？

中醫皮膚科專科醫師艾莉絲在其facebook專頁上分享指，氣色問題是現代人常見的困擾。如果生活壓力大、睡眠不足和飲食不當，容易導致臉色暗沉、蠟黃或出現黑眼圈。她從中醫角度分析氣色不佳的成因如下：

氣色不佳的中醫病因分析

1.氣血虧虛  

  • 當氣血不足時，皮膚無法獲得充分的滋養，會顯得蒼白和黯淡。常見於貧血或長期勞累的人。

2.肝鬱氣滯

  • 情緒壓抑或壓力過大，容易導致肝氣鬱結，表現為臉色蠟黃或暗沉，特別是眼周的暗沉。

3.脾胃失調  

  • 中醫有句話是「脾主運化」，脾胃功能失調會影響營養吸收，導致皮膚乾燥、缺乏光澤。

4.腎虛

  • 腎虛會使臉部呈現灰暗或疲憊感，常伴隨黑眼圈。
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中醫指，腎虛會使臉部呈現灰暗或疲憊感。

中醫指，腎虛會使臉部呈現灰暗或疲憊感。

按摩有助KO黑眼圈

從中醫角度，調理氣色的方法如下：

1.中藥調理  

  • 氣血虧虛者可考慮使用四物湯、八珍湯等方劑，還可以選用當歸、熟地黃、黃芪和黨參。
  • 肝鬱氣滯者適合使用逍遙散，配合柴胡、白芍和薄荷。
  • 脾胃虛弱者可選用參苓白術散，搭配白朮、茯苓和山藥。
  • 腎虛者可選擇六味地黃丸或右歸丸。
  • 這些藥物一定要在醫生的指導下使用，切勿自行配製。

2.針灸療法 

  • 針灸能調節經絡氣血，促進臉部循環，改善皮膚健康。常用的穴位包括足三里、合谷、三陰交和太溪等。

3.氣色按摩

  • 臉部經絡按摩能促進血液流動，提升皮膚光澤。建議每天輕柔按摩迎香穴、太陽穴和印堂穴。

4.草本養顏  

  • 可以使用珍珠粉、白芷、薏苡仁等材料製作面膜，幫助改善皮膚暗沉和粗糙。
臉部經絡按摩能促進血液流動，提升皮膚光澤。

臉部經絡按摩能促進血液流動，提升皮膚光澤。

中醫皮膚科專科醫師艾莉絲最後提醒，記得保持規律作息、適當運動和調整飲食，這些基本的生活習慣也非常重要。

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