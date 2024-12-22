臉部毛孔粗大又紅疹以為過敏 真兇竟是「這1種蟲」作祟

40歲的姜小姐，近一年來，她的臉部不只出現紅斑和脫屑，即使加強保濕和使用藥膏，鼻翼、臉頰處的症狀卻持續惡化，原以為是單純的過敏反應，但在皮膚科醫生的診斷下，發現真正的元凶竟是皮膚上的蠕形蟎蟲。

衛生福利部臺北醫院皮膚科吳家華醫生說明，姜小姐因工作壓力大、長期熬夜導致作息紊亂，加上反覆使用類固醇藥膏，最終破壞了皮膚屏障，造成蠕形蟎蟲失控增生，經顯微鏡檢查發現其臉部皮膚泛紅處的蠕形蟎蟲密度明顯增加。透過使用抗蠕形蟎蟲藥物治療，並調整生活作息與改善清潔護膚習慣，成功控制蟎蟲數量，使皮膚狀況逐漸恢復平衡。

蠕形蟎蟲主要寄生在人體皮膚的毛囊及皮脂腺中，特別是臉部和頭部區域。

蟎蟲過度繁殖 常見這些症狀

蠕形蟎蟲並非與生俱來，而是經由人際接觸傳播。這種微生物主要寄生在人體皮膚的毛囊及皮脂腺中，特別是臉部和頭部區域。在正常情況下，蠕形蟎蟲會與皮膚維持平衡，然而，當皮膚環境改變、清潔保養不當、免疫力下降，或長期使用類固醇等藥物時，這種平衡就會被打破，導致蟎蟲過度繁殖。

吳家華指出，常見症狀包括毛孔粗大、皮膚粗糙脫屑、紅斑、丘疹、膿皰，以及皮膚敏感等，部分患者還會感受到搔癢和灼熱感。其中最典型的表現是「毛孔性糠疹」，使皮膚呈現砂紙或橘皮般的粗糙質地。這些症狀容易被誤認為是一般的毛囊炎或濕疹，若貿然使用成藥治療，反而可能使情況惡化。