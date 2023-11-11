臥床追劇、碌手機 醫：小心「1現代疾病」搵上門！

躺在床上滑手機，突然頸後傳來一陣陣疼痛，酸麻感不僅蔓延至頭部，甚至肩膀、手腳也感到麻木……小心！困擾現代低頭族的「枕神經疼痛」也可能找上你了。

床上追劇滑手機 易引發「枕神經疼痛」 臺北市立聯合醫院中興院區神經外科醫師高瑛說明，枕神經疼痛是指枕神經(occipital nerve)受到夾擠導致的神經痛症狀。此疼痛多半會是後腦接近上頸線(superior nuchal line)的地方有一個激痛點，按壓此處會引起放射狀的頭痛，從後腦勺延伸至頭頂、側面，甚至眼睛後方。 引起枕神經疼痛的原因有以下：外傷(直接撞擊、高位頸椎骨折、或是頸部揮鞭性損傷導致頸椎第二節神經根壓迫)、神經腫瘤、頭頸椎關節移位或發炎等，此症狀女性比較容易發生，臨床上遇到的病患有50歲上下的女性，但年齡和特定族群似乎沒有太大的關聯，主因是「長時間固定姿勢」，導致頸部肌肉僵硬引起疼痛。有些人可能因為長期仰頭工作、或喜歡在床上看書、追劇，長時間保持不良的頭部姿勢，導致疼痛發生。

藥物、物理治療緩解 嚴重者可考慮注射類固醇 高瑛解釋，部分患者可能會自己嘗試吃藥或者忍耐一段時間，但當疼痛持續較長時間並影響生活時，他們才會尋求專業的幫助。高瑛提及，偶發性的枕神經疼痛，有機會以藥物緩解，但若症狀持續或程度增加，以及合併其他神經學症狀如手腳麻木，則建議就醫做進一步檢查排除其他嚴重的神經病變。 一般而言，醫師會使用保守治療方法，如採用藥物、物理治療等，另外也會建議病患嘗試頸部的伸展如頸部下壓或側拉運動，若症狀嚴重則可以考慮經皮注射類固醇以達疼痛緩解目的。小部分病人由於疼痛經保守治療未見改善，或是外傷導致的枕神經疼痛，可能需要進行手術減壓枕神經。