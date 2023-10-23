自慰迷思｜多久打一次飛機是正常？打得多是不舉原因？NOAH醫生建議一周自慰＿次！

雖然男士們通常不會公開談論「打飛機」，但其實打飛機是有益身心健康的行為。一項美國的大型研究指出，與射精頻率較低的男性相比，射精頻率較高的男性隨後被診斷出患有前列腺癌的可能性較小，可見打飛機還有助抗癌呢！除了生理，自慰對心理也有著不少益處。例如射精時可以觸發大腦釋放內啡肽和其他讓人感覺良好的物質，從而產生「快感」，同時也能減輕壓力水平及使人放鬆。而相信男士們都感受過，「解放」過後都會比較好瞓，所以自慰還能改善睡眠質素。 日日打飛機得唔得？ 既然自慰好處這麼多，那我可以瘋狂「打丁」嗎？會因為打太多而早洩嗎？雖然現時並沒有具體證據顯示自慰與早洩有直接相關，但有些專家指出某些患者可能的確存在這種關係。彭亨利醫生指出，因為自慰其實大多時都是旨在盡快高潮，令身心更快獲得滿足。但隨著時間的推移，可能會導致射精速度更快。而過度自慰可能會導致自慰成癮，亦可能會使人對性愛有「太高的期望」，從而導致上陣時感到有壓力及焦慮。所以說，自慰可能與早洩間接相關。 每個月自慰幾多次好？有建議次數嗎？ 根據美國長島性治療師 Dr Peter Kanaris 的意見，男士每個月建議最佳自慰次數是21次，即是一星期最好打5次飛機。彭醫生則表示，其實也沒有特定的次數限制——就如上段所述，只要不要成癮或產生壓力，開心舒服，也不會對生活造成困擾就好。千萬不要為自己制定規律，把自慰變成強制性行為，只須順其自然即可。 自慰過多會否導致不舉？



這是除了「自慰得多導致早洩」外的一大迷思。但請放心，答案是不會，並沒有研究顯示不舉與自慰相關。彭醫生指，會有這樣的誤會有可能是來自不應期（Refractory Period），又稱「聖人模式」。因為這段時間的男性會對性刺激或性愛的暫時失去興趣，亦可能無法勃起。這段時期的時間可因應年齡、健康狀況、荷爾蒙水平等因素，從幾分鐘到幾個小時不等，甚至更長。不過，這並不代表你不舉，所以要搞清楚！ 導致不舉的真正原因 1. 疾病 多種生理原因均可導致不舉，當中較為常見的是心血管疾病，如動脈硬化、高血壓和心臟病等，這些疾病會限制流向陰莖的血液，導致勃起困難。而糖尿病則會使血管和神經受損，影響陰莖的血流和神經功能。神經系統疾病如多發性硬化症、柏金遜症、中風等，則會影響觸發勃起的神經訊號。 2. 生活習慣 不良的生活習慣也可導致不舉。例如吸煙會損害血管並減少全身的血流量，包括向陰莖供血的動脈，更會使患上動脈硬化的風險上升；而酗酒則會導致血管擴張及影響神經敏感性，這些都會令勃起更難產生或維持。同時，不良的飲食習慣可導致肥胖，而過重也會令荷爾蒙失衡、血流量減少，這些都是導致不舉的因素。 3. 心理因素 相信這是男士們最有共鳴的因素——滿腦子都是工作的事，回家便難以做「床上運動」，事實上壓力與焦慮的確會使性慾下降，對性刺激反應減少，從而導致不舉。另外，過去的創傷經驗如之前因不舉而有被傷害或取笑的經驗、曾受性創傷或性虐待等，都可能會產生長期的心理影響，影響性功能。 如果真的不舉怎麼辦？

如果不舉真的找上你，也不用擔心，因為這是十分普遍的病症，3分之1男士一生至少經歷一次。你可以尋求以下機構或人士的專業意見，很快便可以再「抬起頭來」： 中醫診所：需要外出就醫，以內服中藥、針灸等方式治療，全天然但治療時間更長。

西醫診所：需要外出就醫，以口服藥、手術等方式治療，較快見效。

網上診所：全網上進行，線上會診避免尷尬，醫生處方後，療程將直送府上。 Noah 網上男性診所 解決你一切「男」題