自由重量VS器械 健身新手點樣揀訓練方法？

健身室內主要有兩類健身「工具」，一是自由重量如啞鈴、槓鈴、壺鈴之類，另一種就是各式各樣的器械。雖然它們都可用作訓練肌肉的力量、體積或者耐力，但兩者其實有何分別，應該怎樣選擇？

初學者宜先用器械

選擇要視乎使用者本身的經驗以及目標。針對剛接觸健身的人士，器械會是較佳選擇，原因是器械的軌跡固定，可以減低用錯力、穩定性不足而受傷的風險，是一個很好的入門方法去學習正確的健身動作；其次是可簡單地調節重量，相對容易找出自己可應付的重量作為訓練的起步點。

老手多用自由重量

如果對於負重訓練有一定經驗的人來說，自由重量可帶來較大的好處。因為每一個動作都需要身體穩定，而這個過程中已同時訓練到不同的肌肉，例如臥推舉主要訓練胸肌、手臂三頭肌、肩膊的三角肌前束，但在穩定身體和動作的過程中，已用到核心肌群、背部的斜方肌，以及肩膊和手臂一些細小的肌肉，對於訓練肌肉肥大或者運動表現會有較大幫助。