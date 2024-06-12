熱門搜尋:
父親節2024 歐洲國家盃 七一優惠 NOVO LAND 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-06-12 13:25:00

自由重量VS器械 健身新手點樣揀訓練方法？

分享：
器械適合初學者熟練訓練動作。

器械適合初學者熟練訓練動作。

健身室內主要有兩類健身「工具」，一是自由重量如啞鈴、槓鈴、壺鈴之類，另一種就是各式各樣的器械。雖然它們都可用作訓練肌肉的力量、體積或者耐力，但兩者其實有何分別，應該怎樣選擇？

器械特點：

  • 方便調節重量。
  • 動作有固定軌跡。
  • 能針對單一肌肉。
  • 設計上顧及使用者大部分的身體穩定性。

自由重量特點：

  • 器材較簡單，而能夠訓練到全身肌肉。
  • 對使用者自我的身體穩定性要求較高。
  • 更換重量比器械相對麻煩。
  • 動作要對抗地心吸力，不能避免躺下等的姿勢。
胸肌訓練｜4個錯誤影響健身效果。（am730製圖） 胸肌訓練｜4個錯誤影響健身效果，手肘屈曲有誤。（am730製圖） 胸肌訓練｜4個錯誤影響健身效果，沒有收好肩胛骨。（am730製圖） 胸肌訓練｜4個錯誤影響健身效果，拉力的方向。（am730製圖） 胸肌訓練｜4個錯誤影響健身效果，過度依賴啞鈴飛鳥。（am730製圖）

初學者宜先用器械

選擇要視乎使用者本身的經驗以及目標。針對剛接觸健身的人士，器械會是較佳選擇，原因是器械的軌跡固定，可以減低用錯力、穩定性不足而受傷的風險，是一個很好的入門方法去學習正確的健身動作；其次是可簡單地調節重量，相對容易找出自己可應付的重量作為訓練的起步點。

老手多用自由重量

如果對於負重訓練有一定經驗的人來說，自由重量可帶來較大的好處。因為每一個動作都需要身體穩定，而這個過程中已同時訓練到不同的肌肉，例如臥推舉主要訓練胸肌、手臂三頭肌、肩膊的三角肌前束，但在穩定身體和動作的過程中，已用到核心肌群、背部的斜方肌，以及肩膊和手臂一些細小的肌肉，對於訓練肌肉肥大或者運動表現會有較大幫助。

Ad Block
自由重量訓練可有較快速的肌肉增長。

自由重量訓練可有較快速的肌肉增長。

器械補足動作

不過，這並非表示老手可以棄器械於不顧，它也有其好處可以配搭使用。例如本身大腿後方的膕繩肌比前方的四頭肌弱，在練腿日做完槓鈴深蹲之後，可以用器械針對性訓練膕繩肌，以減少肌力不平衡。此外，若做金字塔訓練法，要頻繁轉換重量的話，使用器械亦會較方便。另外，值得一提的是，自由重量的訓練在肌肉增長方面雖然會比器械快一點，但要提升訓練重量時亦會危險一點，如上述的卧推舉動作，加重時最好有朋友或教練做Spotter，避免危險發生。

相關新聞：健身室｜Smith Machine玩槓鈴保障安全

器械也可用於針對性訓練較弱肌群。 槓鈴臥推是其中一個相對危險性較高的動作，增加重量時宜找Spotter。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受