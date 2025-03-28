自閉症接納程度不足 望公眾更多認識、交流、互動

每年4月2日為「世界提高自閉症意識日」，協康會為了解大眾對自閉症譜系障礙的認知，作出了網上調查，發現仍有不少人誤解自閉症為精神病，同時社會對自閉症人士的接納程度不足，需要持續推動公眾教育。

基本理解正確 調查結果顯示，受訪者對自閉症的一些基本資訊掌握大部分正確： 98%認同自閉症人士可以公開就業；

84%理解自閉症無法徹底根治； 此外，對自閉症人士的社交與情感表現，公眾的理解亦有所改善： 95%知道環境變化容易導致自閉症人士出現情緒或行為問題；

90%知道大部分自閉症人士並沒有智力障礙；

90%理解自閉症人士對非語言訊息的掌握能力較弱，因此容易被誤解為缺乏情感。

以為屬精神病 另一方面，多達42%受訪者以為自閉症屬於精神病。協康會教育心理學家鄭光言澄清，「雖然自閉症人士需要精神科專科醫生評估及診斷，但自閉症其實屬於腦功能發展障礙，而精神病則多屬情緒問題，兩者屬不同類別。」調查同時發現，雖然大眾理解自閉症譜系障礙，但亦多達九成人認為社會對他們的認識和接納程度不足夠或非常不足；受訪者中亦有四成從未參與任何有關支持自閉1症譜系障礙的活動，「我們需要做更多宣傳及公眾教育，讓公眾有更多機會與自閉症人士交流和互動。近年外國更多利用『神經多樣性』代替『殘疾』去理解自閉症，有助大眾明白自閉症人士在特徵、困難、能力上會有不同程度的差異。而多樣化也代表著他們擁有獨特的『優勢』。希望社會上不同的持分者能給予機會，讓自閉症人士的優勢也可以被看見。」

高級文憑畢業始確診 協康會星悅中心青年會員Ronald，在5年前高級文憑畢業後對前景感迷茫，家人希望他繼續升學，但他有感力有不逮不想繼續學業，頓感壓力山大，出現情緒問題。向精神科專科醫生求助時，始發覺患有自閉症，回想以前，Ronald早於中學時已朋友不多、不懂看「眉頭眼額」。Ronald自言希望可擴闊社交圈子，現在於星悅中心中工作，也會與其他會員溝通、開WhatsApp群組交流。鄭光言補充，自閉症人士未必可以在交談中即時作出正確回應，若以文字溝通，他們可有多一點時間思考背後意思，可更好地應對工作及社交，並呼籲有能力者可以在機構或者單位中聘請自閉症人士工作。

自閉症關注周2025 參與小測驗下載繪本 協康會將於4月推行「自閉症關注周2025」，主題為「接納由了解開始，一起認識ASD」，望提升大眾對自閉症的認知。公眾只需於網上完成認識自閉症的小測驗，即可免費下載兒童繪本插畫師企業Animomo為協康會創作的繪本《A+家族的郊野之旅》。 自閉症關注周網頁： https://aaw.heephong.org/