自閉症｜3歲還是咿咿呀呀？小心「自閉症譜系障礙」致語言發展受限

自閉症譜系障礙的人，可能在溝通、互動、行為以及學習的方式上，與其他多數人不同；有些自閉症譜系障礙者在他們的日常生活中需要很多的協助，有些只需要較少的協助。

一位3歲男童由媽媽陪同到醫院打預防針，醫師詢問男童的健康情形，竟意外「問」出該男童有自閉傾向，媽媽當場很自責。醫師指出，泛自閉症的小孩是先天性，不是父母教養的問題，後來孩子也接受早期行為療育，已慢慢抓回正常行為模式。

三歲咿咿呀呀、突然尖叫 母親曾自責疏於教導

澄清醫院中港院區新生兒科醫師杜小昕表示，男童媽媽當時很憂心的說，鄰家同是三歲的小孩，都可以講很多字的話，她的小孩還是咿咿呀呀的講不出成句的話，是不是有問題？這位媽媽還很自責地說，她忙於工作，孩子送給褓姆帶，是否自己沒把孩子教好，導致孩子還不會說話。

後來他在診間引導該男童說話，所得到的回應是愛理不理的表情，反而對醫師的聽診器感到興趣，摸了幾下又無趣似的。杜醫師又向媽媽詢問小孩的日常生活情形，媽媽表示，褓姆經常向她抱怨，小孩玩玩具不會超過一分鐘，叫名字也没有回應，好像無法專注；性情怪怪的，很容易不自主的尖叫。