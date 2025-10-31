臭汗味好攻鼻？1種汗味恐心臟有事 營養師教吃6種食物趕走汗味

汗味竟可以反映出身體狀況？有營養師指出，汗味太濃可能會令人難受，但原來留意自己的汗味，也可以發現一些健康警號。其中，有1種汗味有可能代表心臟出現問題，應多吃護心血管食物改善問題。 營養師指出，有吃6種食物有助趕走汗味，並改善相應的身體狀況。
1種汗味恐心臟有事
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，汗臭背後可能藏著身體的警訊，不同的汗味代表著不同的身體狀況，常見汗味類型及原因如下：
1. 油垢味
- 原因：高油飲食導致肝膽功能不佳。脂肪肝令代謝變慢，導致毒素無法排出。
- 建議：多吃深綠色蔬菜，膳食纖維可以增加糞便中的油脂含量，降低油脂吸收，避免攝取過多油脂。應以蒸、煮、滷、燉的方式煮食，避免攝取過多油脂。
2. 焦味
- 原因：愛吃燒烤造成心臟和腸道負擔。燒烤含有大量澱粉或油脂，而且經過高溫燒烤後，容易產生致癌物。
- 建議：適量補充各色蔬果、黑朱古力、綠茶，這些食物富含多酚，有助於保護心血管並減少自由基傷害。有助體內抗發炎。
3. 甜膩味
- 原因：吃太多糖使胃、胰臟功能不佳。甜食容易刺激分泌胃酸，使胃部負擔增加。
- 建議：三餐補充山藥、秋葵、蕃薯、粟米，有助增加胃部黏膜的保護力，幫助維持血糖平衡。
4. 腥味
- 原因：愛吃乳製品導致肺、腸胃不佳。乳製品內的「酪蛋白」不易分解，令消化過程中容易產出異味。
- 建議：吃點白蘿蔔或喝生薑茶，有助防癌和抗氧化，並可改善體味。
5. 腐味
- 原因：愛吃加工肉，鹽分過高使腎臟功能受損和膀胱結石。
- 建議：多吃植物性蛋白質的豆類、豆製品，並保持充足的水分攝取。足夠飲水量可幫助尿液中的鈣、草酸鹽溶解，減少結石的形成。
6種食物趕走汗味
高敏敏分享，除了以上針對個別體味的飲食方法，亦有6種食物可以全面趕走汗味，以及有5種食物應盡量少吃，以免臭味加劇：
抗汗臭必食：
- 深綠色蔬菜：含鉀、鈣、鎂的蔬菜可維持酸鹼平衡，有助淡化體味。
- 高纖水果：維持消化道健康，減少體味。
- 柑橘類：富含檸檬酸和維他命C，有助於抗氧化。
- 植物性蛋白質：減少攝取紅肉，降低體味。
- 綠茶：富含茶多酚，幫助抗菌、改善體臭及口臭。
- 充足飲水：促進代謝，幫助排毒。
抗汗臭必避：
- 重口味食物、咖啡：增加排汗量，使汗味變濃。
- 紅肉、加工肉：脂肪含量高，易產生異味。
- 酒類：刺激汗腺分泌汗液。
- 海鮮：過多的蛋白質和胺基酸。
- 辛香料：刺激汗腺，汗液異味濃厚。
5招改善異味
高敏敏指，飲食之外，以下5種生活習慣也有助改善異味：
- 維持標準體重：皮膚有皺摺的過胖者，容易令細菌積存。
- 放鬆心情：減少壓力，穩定汗腺。
- 多清潔：保持乾燥，減少細菌滋生。
- 局部除毛/抑汗：減少汗水和細菌的附著，適當使用止汗劑產品，以抑制汗腺分泌。
- 求助醫生：若困擾持續，尋求專業幫助。
高敏敏表示，汗味不是只有「尷尬」，它可能是身體正在求救的信號。有多汗症的困擾的患者也可以從飲食和生活習慣入手，以放鬆心情，揮別惱人的體味困擾。