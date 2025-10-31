臭汗味好攻鼻？1種汗味恐心臟有事 營養師教吃6種食物趕走汗味

汗味竟可以反映出身體狀況？有營養師指出，汗味太濃可能會令人難受，但原來留意自己的汗味，也可以發現一些健康警號。其中，有1種汗味有可能代表心臟出現問題，應多吃護心血管食物改善問題。 營養師指出，有吃6種食物有助趕走汗味，並改善相應的身體狀況。

1種汗味恐心臟有事 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，汗臭背後可能藏著身體的警訊，不同的汗味代表著不同的身體狀況，常見汗味類型及原因如下： 1. 油垢味 原因：高油飲食導致肝膽功能不佳。脂肪肝令代謝變慢，導致毒素無法排出。

建議：多吃深綠色蔬菜，膳食纖維可以增加糞便中的油脂含量，降低油脂吸收，避免攝取過多油脂。應以蒸、煮、滷、燉的方式煮食，避免攝取過多油脂。 2. 焦味 原因：愛吃燒烤造成心臟和腸道負擔。燒烤含有大量澱粉或油脂，而且經過高溫燒烤後，容易產生致癌物。

建議：適量補充各色蔬果、黑朱古力、綠茶，這些食物富含多酚，有助於保護心血管並減少自由基傷害。有助體內抗發炎。 3. 甜膩味 原因：吃太多糖使胃、胰臟功能不佳。甜食容易刺激分泌胃酸，使胃部負擔增加。

建議：三餐補充山藥、秋葵、蕃薯、粟米，有助增加胃部黏膜的保護力，幫助維持血糖平衡。 4. 腥味 原因：愛吃乳製品導致肺、腸胃不佳。乳製品內的「酪蛋白」不易分解，令消化過程中容易產出異味。

建議：吃點白蘿蔔或喝生薑茶，有助防癌和抗氧化，並可改善體味。 5. 腐味 原因：愛吃加工肉，鹽分過高使腎臟功能受損和膀胱結石。

建議：多吃植物性蛋白質的豆類、豆製品，並保持充足的水分攝取。足夠飲水量可幫助尿液中的鈣、草酸鹽溶解，減少結石的形成。



6種食物趕走汗味 高敏敏分享，除了以上針對個別體味的飲食方法，亦有6種食物可以全面趕走汗味，以及有5種食物應盡量少吃，以免臭味加劇： 抗汗臭必食： 深綠色蔬菜：含鉀、鈣、鎂的蔬菜可維持酸鹼平衡，有助淡化體味。

高纖水果：維持消化道健康，減少體味。

柑橘類：富含檸檬酸和維他命C，有助於抗氧化。

植物性蛋白質：減少攝取紅肉，降低體味。

綠茶：富含茶多酚，幫助抗菌、改善體臭及口臭。

充足飲水：促進代謝，幫助排毒。 抗汗臭必避： 重口味食物、咖啡：增加排汗量，使汗味變濃。

紅肉、加工肉：脂肪含量高，易產生異味。

酒類：刺激汗腺分泌汗液。

海鮮：過多的蛋白質和胺基酸。

辛香料：刺激汗腺，汗液異味濃厚。

