芒果控注意 有益心臟 芒果的7大益處

你知道嗎？全世界的芒果超過300種，鄰近的菲律賓、泰國及台灣等都是盛產芒果的地方。芒果不只味道吸引，營養原來亦十分豐富，包括碳水化合物、纖維、蛋白質、維他命A及C，還有鎂、鉀及色氨酸等，為身體身體帶來七大好處。

芒果七大好處

1. 心臟更健康：美國心臟協會指芒果的纖維、維他命、鉀和鎂有助降低心臟病的風險，當中所含的芒果苷更是一種高效的抗氧化劑，有助減少心臟炎症，加上維他命C有助維持血管健康，而維他命K則是凝血酶原生成的元素之一，對於調節血液凝固很重要。

2. 更健康的腸道微生物群：芒果中的纖維和水分有助促進消化系統運作，預防便秘。有研究更指食用新鮮芒果可以增加部分腸道細菌的數量，幫助改善腸道健康。

3. 預防大腦病變：芒果苷在實驗中證實可以改善大鼠的長期識別記憶，或可用用於預防和治療記憶障礙疾病，如精神分裂症、認知障礙症、失憶症和阿茲海默症等。

4. 抗癌：芒果富含β-胡蘿蔔素，這種抗氧化劑可以幫助對抗有可能導致細胞變異的自由基。根據一項在2017年發表的研究，芒果苷能通過抑制腫瘤壞死達到預防癌症的作用。

5. 減肥：雖然一個中型芒果的熱量約有200千卡，但芒果的脂肪含量低，又有豐富的纖維，而研究亦指芒果苷可保護大鼠不因高脂肪飲食而體重增加，並可改善葡萄糖和胰島素反應，從而降低肥胖風險。

6. 改善睡眠質量：芒果所含的維他命 B6，可刺激血清素產生褪黑激素，令人更容易入睡。

7. 皮膚更健康：足夠的維他命C有助阻隔蔽紫外線和污染物對皮膚的傷害，並可促進膠原蛋白產生，令皮膚保持彈性。