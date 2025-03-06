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健康
2025-03-06 12:12:00

芫荽功效降膽固醇增免疫力？營養師揭9大好處 拆解被厭惡原因

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吃芫荽可降膽固醇增免疫力？營養師揭芫荽9大好處 拆解1大被厭惡原因

吃芫荽可降膽固醇增免疫力？營養師揭芫荽9大好處 拆解1大被厭惡原因

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芫荽是一個具爭議性的香料，近年一直備受關注，有人愛吃得甚至製成各種美食，但味道並非人人都可接受。有營養師指出，芫荽的營養價值其實不少，不但有降膽固醇的功效，更可以提升免疫力。營養師列出其9大好處，並拆解為甚麼芫荽對一些人來說不太受歡迎。

挑食常見食物包括紅蘿蔔、青豆、芫荽（am730製圖） 挑食常見食物包括紅蘿蔔、青豆、芫荽（am730製圖） 挑食常見食物包括紅蘿蔔、青豆、芫荽（am730製圖） 挑食常見食物包括紅蘿蔔、青豆、芫荽（am730製圖）

芫荽富含維他命A

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，芫荽對某些人來說是不可或缺的美味，而對另一些人則是恨之入骨的存在，甚至因此衍生出專門的節日。儘管如此，芫荽的營養價值不可小覷，屬於是一種營養豐富的超級食材。芫荽富含的維他命A及其他多種營養素對健康的多重益處值得關注。

芫荽的營養成分(每100克)

芫荽9大好處

營養師李婉萍表示，儘管芫荽對部分人來說味道不佳，但其營養成分卻非常出色。芫荽含有豐富的維他命A、維他命C、B1、B2及胡蘿蔔素，並且包括鈣、鎂、磷和鐵等多種礦物質。這些成分對健康的影響包括：

  • 有益視力
  • 促進消化
  • 天然抗氧化劑
  • 降膽固醇
  • 保護大腦
  • 增強免疫功能
  • 有益心臟
  • 骨骼健康
  • 預防感染

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厭惡芫荽是因為基因問題？

營養師李婉萍指，芫荽的風味對某些人來說是美味的調味品，但對另一些人卻難以忍受。研究顯示，這種厭惡感可能與特定的基因「OR6A2」有關。這是一種嗅覺受體基因，能夠感知香菜中的醛類物質，導致某些人聞到香菜時產生肥皂味的聯想，進而引發噁心和厭惡感。

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