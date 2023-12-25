熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 彩虹邨重建 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-25 16:00:00

秋冬養生｜多吃水果防乾燥！盤點7款補水水果 奇異果/西柚/提子 直接食用勝果汁

分享：
秋冬養生｜多吃水果防乾燥！盤點7款補水水果 奇異果/西柚/提子 直接食用勝果汁

秋冬養生｜多吃水果防乾燥！盤點7款補水水果 奇異果/西柚/提子 直接食用勝果汁

秋冬季天氣特別乾燥，除了多喝水補充水份外，日常還可以多吃水果來預防乾燥。以下就為大家盤點7款含有補水成份的水果，直接食用比起榨成果汁更有效！

補水水果｜梨 

秋冬季屬於梨的旺季，一個梨中一般含有約85%的水分，多吃你有助補充水份，而且含有新專用肺、緩解乾燥的作用，有效改善因天氣乾燥而引起的不適。

秋冬季多吃水果有效緩解乾燥，但並非所有水果都含有豐富的水份。 梨的水份含量特別豐富，特別適合在秋冬食用。 燉梨、梨湯等亦是生津解渴的好幫手。

補水水果｜柑橘 

柑橘與一般的橙不同，通常在秋天尤為成熟，不但含有豐富的膳食纖維和維他命，還可以充分補充水份，緩解乾燥及便秘，因此特別適合在秋冬季食用。不過注意進食太多的話有機會令皮膚呈橙色，需要注意進食量。

柑橘在秋冬的產量尤其豐富。 不但有效補充水份，還可以補充維他命C。 吃太多的話皮膚會變得較橙，需要特別留意。

補水水果｜提子

提子中含有大量的水份，由於通常都會連水果皮食用，所以更容易被人體吸收，除了含有補水作用外，提子中的花青素還有助修補皮膚中的膠原蛋白，讓皮膚在秋冬季的乾燥中仍能保持彈性。

Ad Block
提子中含有豐富的水份。 通常會連同果皮一起食用，因此水份含量更高。 提子味道香甜，小朋友通常都會特別喜歡。

補水水果｜蘋果 

蘋果屬於四季皆宜的水果，但由於蘋果中含有大量的水份及保濕成份，因此在秋冬季進食有效對皮膚進行補水的作用，效果比其他季節更為顯著。

補水水果｜西柚 

如果不想吃糖粉太高的水果，可以選擇進食含有豐富維他命C和P西柚，通過增強毛孔及皮膚的彈性，不但有效鎖緊皮膚的水份，還能對抗皮膚乾燥的不適。

蘋果屬於四季皆宜的水果。 可以作為簡單的下午茶食用。 西柚屬於糖分較低的水果，適合不太嚐甜人士食用。

補水水果｜奇異果 

奇異果含有豐富的膳食纖維、維他命C及水份，不但可以為身體補充水份，緩解皮膚乾燥，還有助潤腸排便，舒緩因乾燥缺水而引起的秋冬便秘問題。

補水水果｜火龍果 

火龍果含有豐富的膳食纖維，有效促進腸臟蠕動，對緩解因秋冬乾燥而引起的便秘特別有效。同時含有豐富的花青素，不但有助於皮膚補水，還有抗氧化的功效，對於乾燥的皮膚特別有幫助。

Ad Block
奇異果含有豐富的維他命C和膳食纖維，有效緩解因秋冬乾燥而引起的便秘問題。 如果怕奇異果太酸的話，可以選擇同樣含有豐富膳食纖維及維他命C的黃金奇異果。 火龍果同樣有效促進腸臟蠕動，以緩解乾燥便秘不適。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受