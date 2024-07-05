苦瓜不能和甚麼一起吃？了解功效及禁忌！（附食譜）

苦瓜作為夏天的時令蔬果，既消暑且解熱。不同的苦瓜品種口感和味道有甚麼分別？苦瓜雖然功效多多，但原來都有不少進食禁忌！今次就跟大家詳談苦瓜這種時令瓜果吧！
作者:Bowtie 團隊
苦瓜的營養價值
苦瓜（Bitter melon）的營養價值高，每100克份量只有0.2克脂肪，但有3.6克的蛋白質和1.9克的纖維，是低脂高纖的食材。此外苦瓜還富含維他命C、鐵質、維他命B6、鎂、鈣質、維他命D、水溶性維生素B12等多種營養素，為身體提供豐富養分。
苦瓜的種類
苦瓜的種類非常多，不同產地的苦瓜亦各有特色。在香港最常見的苦瓜有4種：
1. 大頂苦瓜
大頂苦瓜又叫雷公鑿或杜杬苦瓜，原產於江門杜杬。味道偏苦，但勝在皮薄肉質爽脆，因此十分適合用來簡單清炒或炆煮。
2. 白苦瓜
白苦瓜因為不太苦，加上白皮外表跟一般綠皮苦瓜不一樣，因此為人熟識。白苦瓜身形較圓長，皮厚但多汁，加上味道不苦，因此適合用來做榨汁或沙律的菜式。台灣的白苦瓜便最有名。
3. 山苦瓜
大家愛吃的沖繩苦瓜就是十分常見的山苦瓜之一。它的瓜皮色澤深沉，表面的疙瘩特別多，苦味出眾，肉質爽脆不帶渣，口感極好，適合不同烹調方法。
4. 英引苦瓜
這種苦瓜的瓜皮相對前者翠綠得多，表面亦相對平滑，苦度亦因而較淡。
苦瓜的功效
降低血糖
曾經有一項針對24名成年糖尿病病人的研究發現，持續4星期每日進食2克的苦瓜，有助降低血糖水平。因為苦瓜能促進胰島素的分泌，從而調節血糖水平的激素。
有助抗癌
一項實驗室研究指出，苦瓜的提取物有效殺死胃、結腸、肺和鼻咽位置的癌細胞。過往亦有其他研究發現苦瓜的提取物可以阻止乳腺癌細胞的生長同擴散。
降低膽固醇
苦瓜同時有助降低膽固醇水平，有助我們維持心臟健康。
增加飽腹感，減少食慾
苦瓜之所以有助減肥，是因為它的熱量低，但纖維含量卻十分高，因此有效延長餐後的飽腹感，減低食慾，是不錯的減肥食材。
苦瓜的禁忌
民間有傳一些跟苦瓜的相剋食物，例如山竹、茶、蝦等，不宜跟苦瓜同食，以免出現不良反應，但以上相剋的說法暫時亦未有科學的研究確定過。不過假如你是以下人士，便應盡量減少進食苦瓜了。
- 孕婦
- 正在服用胰島素或糖尿病藥物的人
- 體質虛弱者
- 正在服用降血糖藥物的糖尿病人或低血糖人士
苦瓜食譜
豉汁燜苦瓜
材料：
苦瓜 500克（約3至4個）
釀料：
- 免治豬肉 200克
- 冬菇 2顆
- 生粉水 1湯匙
- 醬油 1茶匙
- 紹興酒 1茶匙
- 鹽 1/2茶匙
- 白胡椒粉 1/2茶匙
- 麻油 1/2茶匙
醬汁：
- 蒜頭 2瓣（切碎）
- 辣椒1根（切片）
- 黑豆瓣醬 1湯匙
- 蠔油 1湯匙
- 醬油 1茶匙
- 糖 1茶匙
- 麻油 1/2茶匙
- 冬菇水 1杯
- 生粉水 1湯匙
步驟：
- 將苦瓜兩端切掉再切段，去除中心位置的苦瓜籽。
- 在苦瓜表面撒上大量鹽，並靜置10至15分鐘，其後用冷水清洗並瀝乾。
- 將所有釀料放入碗中攪拌均勻，然後靜置醃製15分鐘。
- 以茶匙將釀料填滿苦瓜的空心位置。
- 用中火加熱煎鑊，加入適量食油﹐ 放入釀好的苦瓜（底部向下）煎3分鐘至焦黃便可取出。
- 較大火炒香大蒜和辣椒，約2分鐘。
- 加入預先調好的釀料醬汁，煮滾醬汁。
- 苦瓜回鑊後蓋上鑊蓋，細火煮15分鐘，直至釀料全熟，苦瓜略呈半透明狀。
- 加入生粉水收汁，直至醬汁稠度適中便可關火上菜。
苦瓜豬骨湯
材料：
- 豬骨 600克
- 薏仁 60克
- 乾紅棗 2-3顆
- 8杯水
- 薑片 4片
- 苦爪 1個
- 鹽 適量
步驟：
- 將薏仁浸泡至少2小時或過夜，瀝乾後備用。
- 苦瓜切段﹐去除苦瓜籽及其他白色部分備用。
- 豬骨用冷水飛水，水滾後煮1分鐘撈起，再以冷水沖洗乾淨雜質和骨刺。
- 將豬骨放進湯煲，並加入預早用水泡過的薏仁、紅棗、8 杯水和薑片，大火煮至水滾。水滾後調至中低火，蓋上煲蓋後煲2小時。
- 2小時後撇去湯面的油脂，加入苦瓜再煲30分鐘，煮好後便可加鹽調味上菜。
如何揀選及保存苦瓜？
揀選苦瓜有3大準則，分別是觀察體形、瓜皮平滑度和果瘤。購買苦瓜回家後，只要將苦瓜放進雪櫃，便可保存至少3至5天。
體形：
瓜形越大越好，代表苦瓜已經成熟，苦味會相對淡一點。相反瓜形細小的品種，因為尚未成熟，苦味便會強烈得多。
瓜皮平滑度：
皮光亮飽滿，沒有病斑或刮痕者者，是相對新鮮的苦瓜。
果瘤：
瓜皮表面的果瘤一般而言是越密越好，果瘤較大則苦味較淡；果瘤較細，苦味便相對濃烈。
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