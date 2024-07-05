苦瓜不能和甚麼一起吃？了解功效及禁忌！（附食譜）

苦瓜作為夏天的時令蔬果，既消暑且解熱。不同的苦瓜品種口感和味道有甚麼分別？苦瓜雖然功效多多，但原來都有不少進食禁忌！今次就跟大家詳談苦瓜這種時令瓜果吧！

苦瓜（Bitter melon）的營養價值高，每100克份量只有0.2克脂肪，但有3.6克的蛋白質和1.9克的纖維，是低脂高纖的食材。此外苦瓜還富含維他命C、鐵質、維他命B6、鎂、鈣質、維他命D、水溶性維生素B12等多種營養素，為身體提供豐富養分。

苦瓜的種類

苦瓜的種類非常多，不同產地的苦瓜亦各有特色。在香港最常見的苦瓜有4種：

1. 大頂苦瓜

大頂苦瓜又叫雷公鑿或杜杬苦瓜，原產於江門杜杬。味道偏苦，但勝在皮薄肉質爽脆，因此十分適合用來簡單清炒或炆煮。

2. 白苦瓜

白苦瓜因為不太苦，加上白皮外表跟一般綠皮苦瓜不一樣，因此為人熟識。白苦瓜身形較圓長，皮厚但多汁，加上味道不苦，因此適合用來做榨汁或沙律的菜式。台灣的白苦瓜便最有名。

3. 山苦瓜

大家愛吃的沖繩苦瓜就是十分常見的山苦瓜之一。它的瓜皮色澤深沉，表面的疙瘩特別多，苦味出眾，肉質爽脆不帶渣，口感極好，適合不同烹調方法。

4. 英引苦瓜

這種苦瓜的瓜皮相對前者翠綠得多，表面亦相對平滑，苦度亦因而較淡。