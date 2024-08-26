苦瓜功效｜抗癌降膽固醇夏天多吃！（附去苦味方法）

夏天正值是苦瓜（英文︰bitter melon/bitter gourd/bitter squash）盛產的季節，亦是其中一樣必吃的清熱解毒聖品。雖然苦瓜味道苦澀帶點微苦，並非符合每個人的口味，但是其中的營養和為身體帶來的好處卻數之不盡。高燒小編為大家整理了苦瓜的益處及烹調技巧，讓讀者都可以享受苦瓜的美好。

苦瓜的好處

苦瓜是不少中醫都推薦的夏日進補、養生食品；苦瓜不但富含苦瓜胜肽、果膠等多種營養素，亦對降血糖、血脂、火氣、排毒和抗癌有正面的影響。

一，降血脂

苦瓜富含果膠。據研究，苦瓜有助降低三酸甘油酯、總膽固醇，同時可以提升好膽固醇HDL。

二，抗癌

苦瓜裡富含又稱苦瓜胜肽的活性蛋白質，配合豐富的維生素C；可以對抗自由基，幫助減輕身體的氧化壓力。

三，排毒

苦瓜裡的苦瓜胜肽可以刺激肝臟解毒酵素的運作，加速體內有毒物質的代謝與排出。

四，降火氣

「火氣」是人體內的能量；一般人夏天時的「火氣」會比較大，並出現嘴破、中暑、大小便不順等症狀。從中醫角度，苦瓜有清熱解毒退火等功效；而在西醫角度，苦瓜有抑制細胞分泌前列腺素的作用，可避免紅腫熱痛的症狀產生。