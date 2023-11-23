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健康
2023-11-23 13:20:00

茄子功效｜熱量低纖維高 降膽固醇抗癌降血糖 附茄子禁忌

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茄子功效｜熱量低纖維高 降膽固醇抗癌降血糖 附茄子禁忌（am730製圖）

茄子功效｜熱量低纖維高 降膽固醇抗癌降血糖 附茄子禁忌（am730製圖）

魚香茄子煲、煎釀三寶中都很常見到茄子的身影，是愛港人喜歡的食物之一。茄子又名矮瓜，不但營養豐富，而且熱量低纖維量高，更有抗癌、穩定血糖及降膽固醇的功效。

茄子

每100克茄子約有25卡路里。

每100克只有25卡路里

100克茄子約有25卡路里，含有纖維、葉酸、鉀、維他命CK、茄鹼、葉黃素及各種礦物質等。

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茄子功效｜抗氧化

茄子有大量的抗氧化物，可以減少自由基侵襲，有助減緩老化及降低不同疾病的風險。茄子外皮亦含有另一種抗氧化物花青素，有保護腦細胞的功效，可以加強記憶力及認知退化的問題。

茄子功效｜降膽固醇

纖維、鉀、維他命DB6及花青素等營養，均對心臟十分有益，長期食用可以降低體內的膽固醇及三酸甘油酯水平。

茄子

茄子中含有大量的抗氧化物。

茄子功效｜抗癌

茄子中的茄鹼可以幫助抑制消化系統中的腫瘤，可以降低患上胃癌的風險。另外，茄屬植物中含有茄胺鼠李糖苷化合物，可殺死癌細胞和降低癌症復發的機會，而內含的花青素則可預防腫瘤於血管壁形成，並有降低發炎的功效及抑制癌症擴散。

茄子功效｜降血糖

另外，茄子中的膳食纖維亦可以減慢身體吸收及消化的速度，有助維持穩定的血糖，同時茄子中的多酚可抑制特定酵素分泌、減少糖分吸收及增進胰島素分泌，將血糖指數降低。

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茄子禁忌｜腎病患者少食

不過要注意，由於茄子中的鉀含量偏高，患有腎病或腎功能較弱的人士要少食，避免出現血鉀過高的情況。

茄子

茄子中的膳食纖維可以減慢身體吸收及消化的速度。

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