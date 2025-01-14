茹素會「骨質疏鬆」？除了補鈣還要補甚麼？

家醫科洪暐傑醫生指出，研究顯示素食者確實有較高的機率發生骨質疏鬆與骨折的問題，主要與一些必要營養素攝取不足有關。

許多人因為宗教信仰、健康問題等原因選擇茹素，但往往會擔心自己營養攝取不足，尤其骨密度可能變差，造成骨質疏鬆的問題。台灣義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑醫生指出，研究顯示素食者確實有較高的機率發生骨質疏鬆與骨折的問題，主要與一些必要營養素攝取不足有關。

洪暐傑醫生近期在診間遇到一位茹素十幾年的70歲婆婆，雖然豆腐、堅果、青菜甚麼都吃，還是擔心吃純素骨密度會比一般人差，「骨頭會像豆腐一樣脆弱」。洪醫生解答，素食和骨質健康的關聯，還要看個人的日常飲食和生活習慣，才能給出最適合的建議。