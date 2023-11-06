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健康
2023-11-06 18:30:02

荷爾蒙陽性早期乳癌可望治愈！CDK4/6抑制劑避險治療 助降復發轉移風險 外科醫生圖文解說

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荷爾蒙陽性早期乳癌

「醫生，我的早期乳癌是不是做完手術就不用擔心了？」張女士問。

「雖然做完根除手術清除掉腫瘤，但因為全身血液循環中可能有肉眼看不見的殘存癌細胞，所以需要接受術後輔助性藥物治療，降低未來復發轉移的風險喔。」醫生說。

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女性癌症之首

乳癌是香港女性發生率最高的癌症，每年約有5,000宗新症。高雄市立大同醫院副院長陳芳銘醫生指出，根據腫瘤的特性，乳癌可區分成荷爾蒙陽性乳癌、HER2乳癌、三陰性乳癌等亞型，其中以荷爾蒙陽性乳癌最為常見，約佔有65%HER2乳癌約佔20%25%，三陰性乳癌約佔10%15%

乳癌

乳癌可區分成荷爾蒙陽性乳癌、HER2乳癌、三陰性乳癌等亞型。

須注意復發風險

早期乳癌的治療以手術為主，醫生會視狀況進行部分乳房切除或全乳房切除，並搭配前哨淋巴結切片或進行淋巴結廓清。後續再根據病理報告乳癌亞型決定術後輔助治療的組合，包括化學治療、標靶治療、荷爾蒙治療及免疫治療等。

早期發現、早期治療有助提升預後，但是早期乳癌患者在術後也不能大意，必須注意復發風險。陳芳銘醫生提醒，高復發風險之早期荷爾蒙陽性乳癌(HR+/HER2-)約有20%30%會復發，可善加利用各種術後輔助治療降低復發的風險。

患者務必配合醫生的建議，接受術後輔助性藥物治療。陳芳銘醫生說，早期乳癌的治療目標是追求治愈，至於乳癌復發、轉移後，治療目標便會調整為延長存活。

乳癌

早期乳癌的治療目標是追求治愈，至於乳癌復發、轉移後，治療目標便會調整為延長存活。

較年輕患者 復發風險較高

一般而言，較年輕的乳癌患者，復發風險會比較高。陳芳銘醫生指出，臨床上可根據幾個條件來評估復發風險，包括淋巴結轉移顆數、腫瘤大小、腫瘤分化程度、Ki-67指數等。

如果淋巴結轉移達4顆以上或是淋巴結轉移在3顆以下同時具有以下其中一個條件，腫瘤大於等於5公分、腫瘤分化程度第三級、Ki-67指數大於20%，便屬於高復發風險族群。

淋巴結轉移是最重要的復發風險因子，陳芳銘醫生說，如果乳癌有13顆淋巴結轉移，即使服用完5年輔助性荷爾蒙治療，10年復發風險約20%；如果有49顆淋巴結轉移，10年復發風險更高達36%

腫瘤大小會影響復發風險，例如腫瘤在2公分以下，淋巴結沒有轉移，10年的復發風險大概是5%；腫瘤在2公分至5公分之間，10年的復發風險約10%

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乳癌

臨床上可根據幾個條件來評估復發風險，包括淋巴結轉移顆數、腫瘤大小、腫瘤分化程度、Ki-67指數等。

乳癌細胞的生物特性亦會影響復發風險，腫瘤組織分化程度較差，復發風險較高。Ki-67指數較高代表癌細胞生長速度較快，轉移或復發的風險也會比較高。

 

根據乳癌復發風險選用術後輔助治療

由於每位患者的復發轉移風險不同，在手術治療後須要使用不同強度的術後輔助性藥物治療。陳芳銘醫生說，以荷爾蒙陽性乳癌為例，一般術後會使用抗荷爾蒙藥物；對於病程進展較嚴重的患者，會使用抗荷爾蒙治療與化學治療；對於具有高復發轉移風險的患者，會建議使用抗荷爾蒙治療、化學治療、CDK4/6抑制劑。

CDK4/6抑制劑是種標靶藥物，能夠針對調節細胞分裂週期的細胞周期素激酶發揮作用，抑制癌細胞的分裂，有效控制乳癌。陳芳銘醫生說，CDK4/6抑制劑已用於治療復發轉移的晚期乳癌，並發揮相當顯著的治療成效，目前也使用於具有高復發風險的早期乳癌患者，希望降低復發、轉移的風險。

術後輔助治療

每位患者的復發轉移風險不同，在手術治療後須要使用不同強度的術後輔助性藥物治療。

提前用藥增治愈機會

「針對荷爾蒙陽性乳癌，抗荷爾蒙治療搭配CDK4/6抑制劑已被證實有更好的治療效果。」陳芳銘醫生說，「對於具有高復發風險的乳癌患者，建議不要等到轉移才使用，而是在術後輔助治療便開始使用，提高治愈乳癌的機會。」

臨床試驗的結果顯示，相較於只使用抗荷爾蒙治療，具有高復發風險的早期乳癌患者如再搭配服用CDK4/6抑制劑，可以進一步降低三成的復發風險及遠端轉移風險。

CDK4/6抑制劑是口服標靶藥物，便利性高，有助維持患者對於治療的順從度。

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乳癌

具有高復發風險的乳癌患者，建議不要等到轉移才使用CDK4/6抑制劑，而是在術後輔助治療便開始使用，提高治愈乳癌的機會。

貼心小提醒

早期乳癌通常摸不到也沒有明顯症狀，女性朋友記得要定期接受乳房超聲波、乳房攝影檢查。陳芳銘醫生叮嚀，早期乳癌使用手術治療的效果很好，但是仍須依照復發風險選擇合適的術後輔助性藥物治療。

針對具有高復發風險的荷爾蒙陽性乳癌，術後輔助性藥物治療採用抗荷爾蒙治療、化學治療、搭配CDK4/6抑制劑標靶治療能顯著降低乳癌復發、轉移風險。請與醫生密切配合，共同追求治愈早期乳癌的目標。

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：荷爾蒙陽性早期乳癌可望治癒！細胞週期抑制劑避險治療，幫助降低復發轉移風險，乳房外科醫師圖文解析

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