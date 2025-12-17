萬人研究揭：常聽音樂降39%腦退化風險 醫生拆解1大主因

聽音樂防腦退化？有醫生分享一項涉及萬人的研究指出，經常聽音樂習慣的長者，其腦退化的風險會比不常聽音樂的長者降39%，而演奏樂器的長者亦會降低兕關風險。醫生拆解原因，並指出聽音樂的益處。
萬人研究揭：常聽音樂降39%腦退化風險
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，世界衛生組織估計，全球約有5700萬人患有失智症，這一數字每年仍在增長。儘管醫學界尚未找到根治的方法，但該項研究提醒我們，預防或許不在藥物中，而是在於音樂的療癒。曾有一名70歲的患者向他表示自己每天都會聆聽舊音樂，並感覺自己腦子變得靈活，他亦不以為然。但之後，卻發現澳洲蒙納士大學的研究，證實這個感受並非虛妄。
根據研究結果，經常聽音樂的老年人，罹患失智症的風險可降低高達39%。相較於偶爾接觸音樂的人，長期沉浸於音樂的個體，失智的風險降低了39%，而認知障礙的風險減少了17%。同樣地，演奏樂器的人群，失智的風險也下降了35%。而那些同時聽音樂和演奏的人，效果尤為突出，失智風險下降33%，認知障礙降低22%。
該研究小組對超過一萬名70歲以上的老年人進行追蹤，發現這些參與者在情景記憶(記得生活細節的能力)與整體認知測試中得分較高，這暗示音樂在幫助我們「修復」記憶連結方面可能發揮了重要作用。
玩音樂防腦退化原因
黃醫生解釋指，因為演奏音樂不僅僅是聽，這是一種全腦參與的活動。你需要用眼睛閱讀樂譜，調動手指進行演奏，同時運用耳朵來分辨音調，心靈則是感受音樂的情感。這無疑是最自然的方式來激活大腦。
黃醫生指，音樂的保護作用在受過高等教育的個體中愈加明顯，或許是因為這些人已經習慣於學習和思考，當音樂進入時，神經連接更容易被啟動。然而無論如何，音樂對於所有人來說，都是保持大腦「彈性」的日常訓練。
音樂提升情緒滿足感
研究團隊指出：「目前尚未有藥物能夠治癒失智症，因此我們應當更努力尋找生活方式來延緩其發展。」黃醫生強調，音樂，正是最美好的方式之一。它讓我們不只是「生存」，而是以「節奏感」來活著。雖然目前的研究結果尚未完全一致，未來仍然需要更多的實證支持，但音樂卻無疑能促進社交互動與提升情緒滿足感，這些對於維護腦健康至關重要。
如何開始音樂旅程
黃醫生建議，如果沒有這個習慣的長者，其實無需精通音樂理論，也並非要懂得演奏樂器。每天挑選一首自己喜愛的歌曲，閉上雙眼，讓旋律在腦海中游走。還可以跟著哼唱幾句，打個節拍。當在音樂的陪伴下放鬆時，思維也會悄然變得年輕。