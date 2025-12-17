萬人研究揭：常聽音樂降39%腦退化風險 醫生拆解1大主因

聽音樂防腦退化？有醫生分享一項涉及萬人的研究指出，經常聽音樂習慣的長者，其腦退化的風險會比不常聽音樂的長者降39%，而演奏樂器的長者亦會降低兕關風險。醫生拆解原因，並指出聽音樂的益處。

萬人研究揭：常聽音樂降39%腦退化風險

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，世界衛生組織估計，全球約有5700萬人患有失智症，這一數字每年仍在增長。儘管醫學界尚未找到根治的方法，但該項研究提醒我們，預防或許不在藥物中，而是在於音樂的療癒。曾有一名70歲的患者向他表示自己每天都會聆聽舊音樂，並感覺自己腦子變得靈活，他亦不以為然。但之後，卻發現澳洲蒙納士大學的研究，證實這個感受並非虛妄。

根據研究結果，經常聽音樂的老年人，罹患失智症的風險可降低高達39%。相較於偶爾接觸音樂的人，長期沉浸於音樂的個體，失智的風險降低了39%，而認知障礙的風險減少了17%。同樣地，演奏樂器的人群，失智的風險也下降了35%。而那些同時聽音樂和演奏的人，效果尤為突出，失智風險下降33%，認知障礙降低22%。

該研究小組對超過一萬名70歲以上的老年人進行追蹤，發現這些參與者在情景記憶(記得生活細節的能力)與整體認知測試中得分較高，這暗示音樂在幫助我們「修復」記憶連結方面可能發揮了重要作用。