落山易傷膝 嚴重須換人工關節

秋高氣爽是最適合行山的季節，然而，行山雖有益身心，卻可能會引發勞損及痛症。骨科專科醫生李崇義指，「行山對關節影響非同小可，特別是在下山時，膝蓋需要承受高達4至5倍體重的重量。某些人士更容易導致膝關節受損，嚴重甚至可能需要接受人工關節置換手術。 」

行山會傷關節？

雖然行山是一種健康的運動方式，但卻有多種因素可能導致膝關節受傷。李崇義解釋，「行山是一項持久的運動，通常需要數小時的時間，這會使關節長時間暴露在重複性的運動中，增加了受傷的風險。」

此外，行山上下樓梯時，關節承受的壓力非常大。平地行走的壓力是身體重量的兩倍，而上樓梯的時候，這個壓力可以達到3到4倍，下樓梯時甚至可達到4到5倍。因此，長時間的登山活動可能會造成關節的過度磨損。

肌肉痛定關節痛？

行山後的肌肉疼痛有可能令人與關節問題混淆。李崇義強調，「肌肉痛通常集中在關節附近，範圍比較廣，而關節疼痛則通常局限於膝關節本身，可能伴隨紅腫現象。肌肉疼痛一般在運動後的3天內會緩解，但關節疼痛則可能持續更久。」李崇義建議，如果出現關節紅腫、僵硬或施加輕微壓力時感到疼痛，就應及時就診。

上山容易下山難？

實際上，下山時膝關節所承受的負重通常會超過上山。李崇義解釋，「因為下坡時，肌肉會被拉伸，這會對關節造成更大的壓力，增加受傷風險。」他建議下山時，腳要踏穩地面，不要腳完全伸直和側身下山，以防受傷。

為降低受傷風險，在裝備方面，李崇義建議，行山者應該使用行山杖、護膝和選擇適合的鞋子。研究表明，行山杖能減少約20%的關節壓力，這對於保護膝關節非常有益，行山者亦可以根據路況調整行山杖的長度。