落山易傷膝 嚴重須換人工關節

秋高氣爽是最適合行山的季節，然而，行山雖有益身心，卻可能會引發勞損及痛症。骨科專科醫生李崇義指，「行山對關節影響非同小可，特別是在下山時，膝蓋需要承受高達4至5倍體重的重量。某些人士更容易導致膝關節受損，嚴重甚至可能需要接受人工關節置換手術。 」
行山會傷關節？
雖然行山是一種健康的運動方式，但卻有多種因素可能導致膝關節受傷。李崇義解釋，「行山是一項持久的運動，通常需要數小時的時間，這會使關節長時間暴露在重複性的運動中，增加了受傷的風險。」
此外，行山上下樓梯時，關節承受的壓力非常大。平地行走的壓力是身體重量的兩倍，而上樓梯的時候，這個壓力可以達到3到4倍，下樓梯時甚至可達到4到5倍。因此，長時間的登山活動可能會造成關節的過度磨損。
肌肉痛定關節痛？
行山後的肌肉疼痛有可能令人與關節問題混淆。李崇義強調，「肌肉痛通常集中在關節附近，範圍比較廣，而關節疼痛則通常局限於膝關節本身，可能伴隨紅腫現象。肌肉疼痛一般在運動後的3天內會緩解，但關節疼痛則可能持續更久。」李崇義建議，如果出現關節紅腫、僵硬或施加輕微壓力時感到疼痛，就應及時就診。
上山容易下山難？
實際上，下山時膝關節所承受的負重通常會超過上山。李崇義解釋，「因為下坡時，肌肉會被拉伸，這會對關節造成更大的壓力，增加受傷風險。」他建議下山時，腳要踏穩地面，不要腳完全伸直和側身下山，以防受傷。
為降低受傷風險，在裝備方面，李崇義建議，行山者應該使用行山杖、護膝和選擇適合的鞋子。研究表明，行山杖能減少約20%的關節壓力，這對於保護膝關節非常有益，行山者亦可以根據路況調整行山杖的長度。
關節痛急救
行山後，如果突然出現急性關節疼痛，李崇義建議，應先休息並冰敷，以減少腫脹和疼痛。使用壓力襪或護膝也能幫助減輕腫脹，而將患處抬高則可進一步緩解不適。切記避免強行按摩或熱敷關節位置，以免加重受傷情況。
在膝關節受損的治療上，李崇義指，患者應先減重，研究顯示減少10磅可減輕50%的關節疼痛。同時，持續運動有助於改善關節的供血和營養。可以考慮補充葡萄糖胺，並在必要時選擇注射治療，如透明質酸或類固醇注射。「若檢查顯示有軟組織損傷，則可能需要考慮微創手術或人工關節置換手術方式處理。」