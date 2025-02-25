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健康
2025-02-25 18:30:00

落髮、精神不濟竟是「胃不好」惹禍？醫揭「2原因」致1維他命不足

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落髮、精神不濟竟是「胃不好」惹禍？醫揭「2原因」致1維他命不足

腸胃科鄭泓志醫生近期在診間遇到一位經常胃部不適的患者，同時還有腳麻、容易落髮、上班精神不濟等問題，經一系列檢查後發現原來是「胃不好」引發維他命B12缺乏，進而導致上述問題發生。

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「顧腸胃就能顧本」！人的健康與「腸胃道」息息相關，當腸胃出現毛病，可能就會連帶引起諸多健康問題。腸胃科鄭泓志醫生近期就在診間遇到一位經常胃部不適的患者，同時還有腳麻、容易落髮、上班精神不濟等問題，經一系列檢查後發現原來是「胃不好」引發維他命B12缺乏，進而導致上述問題發生。鄭醫生也為大家解析為何腸胃不好會導致身體缺乏維他命B12

胃部「這些分泌物」不足 阻維他命B12吸收

鄭泓志醫生指出，胃部問題導致維他命B12缺乏，關鍵在於「胃發炎」。醫生解釋，營養素的攝取在腸胃道進行，而腸胃道的不同部位負責吸收不同的營養素，其中維他命B12的吸收主要發生在胃部。根據美國國家衛生研究院的資料顯示，約4%的現代人有維他命B12缺乏的問題，而這些人當中有28%患有萎縮性胃炎(Atrophic gastritis)。至於胃功能不佳導致維他命B12缺乏，主要有以下兩點原因:

1. 吸收維他命B12前，需要胃酸與蛋白酶將食物中的維他命B12釋放出來：
食物中的維他命B12大多存在於動植物的蛋白質中。要吸收這些維他命B12，必須先依靠胃酸和胃蛋白酶分解蛋白質，才能將維他命B12釋放出來。如果人體的胃酸或胃蛋白酶分泌不足，就容易引發維他命B12缺乏。2022年有一項研究就指出，長期不當使用制酸劑(俗稱胃藥)會導致胃酸與胃蛋白酶分泌不足，進而提高維他命B12缺乏的風險。

2. 維他命B12必須與胃分泌的內在因子結合後才能吸收：
維他命B12從食物中釋放後，仍無法被人體直接吸收，必須先與胃壁細胞分泌的內在因子(intrinsic factor)結合，才能經由迴腸黏膜細胞進行吸收。因此若內在因子分泌不足，時間一長就會導致維他命B12缺乏。鄭醫生也指出，這就解釋了為何長期飲酒、胃萎縮、胃發炎，以及因癌症或減重接受過切胃手術的人，都是維他命B12缺乏的高危險群。

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改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖） 改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖） 改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖） 改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖）

四成人患有慢性胃炎 醫：要及早治療找出病因

腸胃疾病相當普遍。鄭泓志醫生提到，現代人壓力大，加上飲食習慣又不佳，使得約四成台灣人患有慢性胃炎。醫生也提醒，如果經常感到胃部不舒服，千萬不要貿然購買胃藥服用，一定要前往腸胃科就醫，找出病因並及早治療，這樣同時也能避免維他命B12缺乏的發生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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