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健康
2023-11-24 16:55:05

著襪瞓覺可以改善及增加睡眠時間？未必！禁忌及好處一覽

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腳底有許多神經系統，神經刺激會影響心血管功能，尤其年長者血管退化，睡覺穿襪子降低溫度對神經的刺激，可進而降低對心臟、血管的影響。

腳底有許多神經系統，神經刺激會影響心血管功能，尤其年長者血管退化，睡覺穿襪子降低溫度對神經的刺激，可進而降低對心臟、血管的影響。

天氣寒冷，有些人睡覺會穿襪子。許多媒體報道，外國研究發現，入睡速度和身體核心溫度相關，比起沒穿襪子，穿襪子睡覺的人能更早入睡，並獲得更好的睡眠效率。然而先前《台灣事實查核中心》就已發布事實查核報告指出，媒體內容有部分錯誤。

振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群也表示，相關內容還需要更多研究才能了解，不過腳底有許多神經系統，神經刺激會影響心血管功能，尤其年長者血管退化，睡覺穿襪子降低溫度對神經的刺激，可進而降低對心臟、血管的影響。

失眠｜睡眠質素變差4大原因（am730製圖） 失眠｜睡眠質素變差4大原因（am730製圖） 失眠｜睡眠質素變差4大原因（am730製圖） 失眠｜睡眠質素變差4大原因（am730製圖） 失眠｜睡眠質素變差4大原因（am730製圖）

韓國研究穿襪睡覺的影響 發現可改善睡眠

《生理人類學期刊(Journal of Physiological Anthropology)》上，一份韓國研究針對6名平均22.7歲的韓國男性，調查其穿襪子睡覺與不穿襪子睡覺時的睡眠狀況。受試者需分別參與兩次睡眠實驗，由凌晨0時至隔日上午7時進行，一次未穿襪子，一次有穿襪子，過程中研究團隊對其睡眠情況進行觀察。

研究發現，穿襪子睡覺後入睡時間明顯變短，與未穿襪子的入睡時間有7.5±5.3分鐘的差異，睡眠效率也顯著提高7.6±7.1%，總睡眠時間多了32.0±29.9分鐘，睡眠期間醒來的次數是8.8±4.3次，不穿睡襪則是16.3±4.9次，相差近2倍。

而過去許多研究顯示，核心溫度的變動能幫助入睡，因此，研究團隊在進行研究前假設「穿襪子幫助提早入睡，與核心體溫變動有關」。但研究團隊用肛溫測量受試者的核心體溫時，發現穿襪子沒有影響核心體溫，假設並不成立。

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著襪助眠與核心溫度無關 待更多研究釐清

然而，許多媒體引述這篇研究，表示入睡速度和身體核心溫度相關，穿襪子睡覺能幫助入睡，改善睡眠問題。針對這部分，《台灣事實查核中心》指出，媒體內容錯誤，南韓研究確實發現，穿襪入睡比未穿襪者較快入睡、睡眠效率較高，但並非與核心溫度改變有關，機制未獲證實，還有待更多研究釐清。

此外，這項研究為觀察性研究，樣本數相對較少，受試者也沒有睡眠障礙，無法進一步證實穿襪睡覺對於睡眠的改善。醫師陳冠群也表示，研究並非主流，相關的影響還需要更多研究。

睡眠時不宜穿彈性襪

不過，陳冠群醫師提到，有些年長者血管老化，晚上睡覺末梢循環會變得比較不好，尤其冬天比較冰冷，腳底又有許多神經系統，心臟除了血管之外，事實上還受神經系統控制節律，當腳暴露在寒冷的空氣中，引起的神經刺激對於心臟也有些影響。

有些民眾在半夜甚至會因此有腳抽筋的情形發生，陳冠群醫師建議，這些年長者在睡前可以泡腳，讓神經、血管放鬆，或是在睡覺時穿上襪子，避免周邊末梢暴露在冷空氣中，這對抽筋的情形會有所改善，在睡眠來講應該也會有點幫助。

不過，醫師提醒，民眾睡覺時應避免穿著比較高壓迫性的襪子(如：彈性襪)，選擇保暖性的睡眠襪(如：毛襪)，避免太緊的襪子影響血液循環。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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