葱｜食蔥唔會聰明但好處功效多 抗癌降膽固醇去濕氣

大家在小時候有聽過「食葱會聰明」這句話嗎？食過很多葱的你，相信長大後已經發現食葱根本不會變聰明！不過其實葱有很多營養，其氣味可以刺激唾液和胃液分泌，促進食慾，食葱亦可去除濕氣及暑氣，非常適合在潮濕的夏天食用。
降低膽固醇
有研究指，食葱可以幫助降低膽固醇，令類固醇會減少在血管壁上沉積，因葱入面含有烯丙基甲基硫醚，當與維他命B1一同攝取時，可以加快食物中的澱粉及糖轉變為熱量，有助身體改善長期疲勞。
有助抗癌
葱入面含有豐富的β-胡蘿蔔素，有助皮膚和角膜保持濕潤，β-胡蘿蔔素亦是一種抗氧化劑，有助抗癌及預防白內障的功效。另外葱屬於蔬菜，有豐富的水溶性膳食纖維，不但可以預防便秘，亦可保持腸道濕潤，減低患上大腸癌的風險。
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大汗人人士應少食
不過本身大汗易有體味的人士應盡量少食葱，因為葱有發汗作用，內熱外虛者及腸胃較弱的人士都應少食，以免過分刺激腸胃，造成不適。