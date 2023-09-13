葱｜食蔥唔會聰明但好處功效多 抗癌降膽固醇去濕氣

大家在小時候有聽過「食葱會聰明」這句話嗎？食過很多葱的你，相信長大後已經發現食葱根本不會變聰明！不過其實葱有很多營養，其氣味可以刺激唾液和胃液分泌，促進食慾，食葱亦可去除濕氣及暑氣，非常適合在潮濕的夏天食用。