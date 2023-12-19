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健康
2023-12-19 10:06:21

蔓越莓功效多女性恩物 預防尿道炎及心臟病 3大副作用是甚麼？

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蔓越莓功效多女性恩物 預防尿道炎及心臟病 3大副作用是甚麼？（am730製圖）

蔓越莓功效多女性恩物 預防尿道炎及心臟病 3大副作用是甚麼？（am730製圖）

市面上有不少蔓越莓（英文︰cranberry）相關的產品，例如蔓越莓果乾、蔓越莓濃縮汁、蔓越莓果醬等等。而且一提到蔓越莓就有不少人會覺得是用來預防泌尿道的感染，特別是尿道炎，是女性恩物。到底蔓越莓還有甚麼其他好處？Bowtie請來營養師為大家解答以上問題！

甚麼是蔓越莓？

蔓越莓（學名： Vaccinium macrocarpon）是原生於北美洲的植物，主要在每年9 – 10月期間採收。 蔓越莓在19世紀初開始為人們所栽種，北美洲以及部分加拿大的地區，都是主要栽種蔓越莓的產地。在1940年代，蔓越莓所製成的調和果汁就已經開始在市面上銷售，也是現今蔓越莓果汁的前身。

蔓越莓的營養成份

蔓越莓含有A型前花青素 (PACs)、單寧酸、有機酸、兒茶素、鐵、鋅等微量元素，有「紅寶石」之稱。蔓越莓更可以與益生菌一起促進腸道健康，調節免疫系統。研究表明，蔓越莓有助改善以肉類飲食為基礎人士的腸道菌群生態。換句話說，如果你平日吃大量肉類、奶製品及含精製糖的食物，蔓越莓就有助平衡消化系統中的益生菌。

蔓越莓

蔓越莓有助預防泌尿道感染及心臟健康。

▼蔓越莓功效▼

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蔓越莓汁

蔓越莓汁是市面常見的蔓越莓產品。

蔓越莓的常見製成品

1. 蔓越莓汁

由蔓越莓果肉榨出的果汁。純蔓越莓果汁並不好喝，其味道先酸後澀。一般來說，蔓越莓汁會以「蔓越莓汁雞尾飲品」形式出售，大多是加入白砂糖或甜味劑，或者是與蘋果汁及提子汁混合。

2. 蔓越莓乾

由新鮮蔓越莓曬乾而成的果乾，普遍來說製作過程都會加入大量白砂糖。

3. 蔓越莓粉

由新鮮蔓越莓風乾後再磨成粉末。

4. 新鮮蔓越莓更好？

照道理來說，新鮮的蔓越莓無論在各項營養價值，例如維生素C、抗氧化劑等方面，都比起蔓越莓製成品更高。

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蔓越莓該怎麼吃？一次吃多少？

大家購買蔓越莓汁的時候，應該選擇購買無糖、非濃縮還原的100%蔓越莓原汁。很多時候大家在市面上買到的蔓越莓汁，其實都含有大量的添加糖分，反而蔓越莓含量可能不到10%。 再者，蔓越莓汁經濃縮過濾後，幾乎不含膳食纖維，飲用含糖的加工果汁，更會對身體造成更大負擔，對於預防泌尿道感染也沒有太大幫助。

目前為止蔓越莓的功效經實驗證實，都是針對降低泌尿系統感染和尿道炎相關的研究。經實驗結果證實，每日攝取不低於36毫克的 PACs，對於預防泌尿系統感染和尿道炎最為有效。建議每日可攝取50毫升的無糖蔓越莓汁，已相當於攝取至少36毫克的PACs，減少病毒感染、降低尿道炎復發機率！如果大家害怕口味太酸的話，飲用時可以依個人口味，加入清水，或是梳打水稀釋。

建議每日可攝取 50 毫升的無糖蔓越莓汁。

建議讀者可以每日攝取50毫升的無糖蔓越莓汁。

蔓越莓該怎麼吃？一次吃多少？

大家購買蔓越莓汁的時候，應該選擇購買無糖、非濃縮還原的100%蔓越莓原汁。很多時候大家在市面上買到的蔓越莓汁，其實都含有大量的添加糖分，反而蔓越莓含量可能不到10%。 再者，蔓越莓汁經濃縮過濾後，幾乎不含膳食纖維，飲用含糖的加工果汁，更會對身體造成更大負擔，對於預防泌尿道感染也沒有太大幫助。

目前為止蔓越莓的功效經實驗證實，都是針對降低泌尿系統感染和尿道炎相關的研究。經實驗結果證實，每日攝取不低於36毫克的 PACs，對於預防泌尿系統感染和尿道炎最為有效。建議每日可攝取50毫升的無糖蔓越莓汁，已相當於攝取至少36毫克的PACs，減少病毒感染、降低尿道炎復發機率！如果大家害怕口味太酸的話，飲用時可以依個人口味，加入清水，或是梳打水稀釋。

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在香港，蔓越莓可以在哪裡買？

在香港，基本上普遍的超級市場也比較難找到新鮮蔓越莓的蹤跡。而且，因為新鮮蔓越莓的口味非常酸澀，所以新鮮食用的話也比較困難。相反，如果想購買蔓越莓汁，或蔓越莓果乾的話，大家不難在超級市場或是一些健康食品公司找到；如果想購買蔓越莓營養補充產品的話，大家則可以於網上選購。

蔓越莓

蔓越莓餡餅亦是受歡迎美食。

蔓越莓的副作用／注意事項

1. 胃部不適和腹瀉

適量攝取蔓越莓及蔓越莓的產品，對絕大多數人來說是安全的，但是如果過量服用，就可能會引起胃部不適和腹瀉等問題。

2. 腎結石

攝取蔓越莓對於腎結石的影響，目前在科學研究結果上並沒有一致的結論。大多數的腎結石患者的結石都屬於草酸鈣結石 (calcium oxalate) ，而尿液中的草酸比例過高是主要的致病原因之一。莓類中的草酸鹽含量相對較高，大量攝入後會容易增加腎結石的風險，所以建議有泌尿道結石家族史的人士，應該避免過量攝取蔓越莓，不過適量補充蔓越莓及相關產品是不會增加泌尿道結石風險的。

3. 長期服藥的人士

有服用 Warfarin 類抗凝血藥物的人士，應該將食用蔓越莓和服用藥物的時間分隔，因蔓越莓中的某些成分會干擾藥物的作用，因而影響藥效7。曾對藥物阿士匹靈 (Aspirin) 過敏的人士，應該避開食用蔓越莓，因蔓越莓含有水楊酸，而水楊酸與阿士匹靈結構相似，加上蔓越莓或蔓越莓汁會抑制和影響肝臟代謝藥物的速度(CYP3A4、CYP2C9)，繼而增加藥物副作用發生的機會。所以，若果需要長期服藥的人士，在服用蔓越莓或相關保健食品前，建議最好先諮詢專業人士。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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