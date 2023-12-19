蔓越莓功效多女性恩物 預防尿道炎及心臟病 3大副作用是甚麼？（am730製圖）

市面上有不少蔓越莓（英文︰cranberry）相關的產品，例如蔓越莓果乾、蔓越莓濃縮汁、蔓越莓果醬等等。而且一提到蔓越莓就有不少人會覺得是用來預防泌尿道的感染，特別是尿道炎，是女性恩物。到底蔓越莓還有甚麼其他好處？Bowtie請來營養師為大家解答以上問題！

甚麼是蔓越莓？ 蔓越莓（學名： Vaccinium macrocarpon）是原生於北美洲的植物，主要在每年9 – 10月期間採收。 蔓越莓在19世紀初開始為人們所栽種，北美洲以及部分加拿大的地區，都是主要栽種蔓越莓的產地。在1940年代，蔓越莓所製成的調和果汁就已經開始在市面上銷售，也是現今蔓越莓果汁的前身。 蔓越莓的營養成份 蔓越莓含有A型前花青素 (PACs)、單寧酸、有機酸、兒茶素、鐵、鋅等微量元素，有「紅寶石」之稱。蔓越莓更可以與益生菌一起促進腸道健康，調節免疫系統。研究表明，蔓越莓有助改善以肉類飲食為基礎人士的腸道菌群生態。換句話說，如果你平日吃大量肉類、奶製品及含精製糖的食物，蔓越莓就有助平衡消化系統中的益生菌。

▼蔓越莓功效▼

蔓越莓的常見製成品 1. 蔓越莓汁 由蔓越莓果肉榨出的果汁。純蔓越莓果汁並不好喝，其味道先酸後澀。一般來說，蔓越莓汁會以「蔓越莓汁雞尾飲品」形式出售，大多是加入白砂糖或甜味劑，或者是與蘋果汁及提子汁混合。 2. 蔓越莓乾 由新鮮蔓越莓曬乾而成的果乾，普遍來說製作過程都會加入大量白砂糖。 3. 蔓越莓粉 由新鮮蔓越莓風乾後再磨成粉末。 4. 新鮮蔓越莓更好？ 照道理來說，新鮮的蔓越莓無論在各項營養價值，例如維生素C、抗氧化劑等方面，都比起蔓越莓製成品更高。

蔓越莓該怎麼吃？一次吃多少？ 大家購買蔓越莓汁的時候，應該選擇購買無糖、非濃縮還原的100%蔓越莓原汁。很多時候大家在市面上買到的蔓越莓汁，其實都含有大量的添加糖分，反而蔓越莓含量可能不到10%。 再者，蔓越莓汁經濃縮過濾後，幾乎不含膳食纖維，飲用含糖的加工果汁，更會對身體造成更大負擔，對於預防泌尿道感染也沒有太大幫助。 目前為止蔓越莓的功效經實驗證實，都是針對降低泌尿系統感染和尿道炎相關的研究。經實驗結果證實，每日攝取不低於36毫克的 PACs，對於預防泌尿系統感染和尿道炎最為有效。建議每日可攝取50毫升的無糖蔓越莓汁，已相當於攝取至少36毫克的PACs，減少病毒感染、降低尿道炎復發機率！如果大家害怕口味太酸的話，飲用時可以依個人口味，加入清水，或是梳打水稀釋。

蔓越莓該怎麼吃？一次吃多少？ 大家購買蔓越莓汁的時候，應該選擇購買無糖、非濃縮還原的100%蔓越莓原汁。很多時候大家在市面上買到的蔓越莓汁，其實都含有大量的添加糖分，反而蔓越莓含量可能不到10%。 再者，蔓越莓汁經濃縮過濾後，幾乎不含膳食纖維，飲用含糖的加工果汁，更會對身體造成更大負擔，對於預防泌尿道感染也沒有太大幫助。 目前為止蔓越莓的功效經實驗證實，都是針對降低泌尿系統感染和尿道炎相關的研究。經實驗結果證實，每日攝取不低於36毫克的 PACs，對於預防泌尿系統感染和尿道炎最為有效。建議每日可攝取50毫升的無糖蔓越莓汁，已相當於攝取至少36毫克的PACs，減少病毒感染、降低尿道炎復發機率！如果大家害怕口味太酸的話，飲用時可以依個人口味，加入清水，或是梳打水稀釋。

在香港，蔓越莓可以在哪裡買？ 在香港，基本上普遍的超級市場也比較難找到新鮮蔓越莓的蹤跡。而且，因為新鮮蔓越莓的口味非常酸澀，所以新鮮食用的話也比較困難。相反，如果想購買蔓越莓汁，或蔓越莓果乾的話，大家不難在超級市場或是一些健康食品公司找到；如果想購買蔓越莓營養補充產品的話，大家則可以於網上選購。