薑茶有用？德國研究：生薑可刺激免疫系統

很多人有些許不適，尤其是感冒時，都會煮杯薑茶或可樂煲薑抗病，原來這傳統智慧，也確實有一定效用。德國的實驗證明，小量的刺激性生薑成分可以促使白細胞處於高度警覺狀態，而這種效果就源於產生辛辣感覺的受體。

白細胞具有 TRPV1 受體

過去研究表明，生薑的辛辣味道與TRPV1受體有關，這種受體位於神經細胞表面的離子通道，可以對疼痛的熱灼熱刺激及來自辣椒和生薑等辛辣化合物作出反應。而白細胞亦帶有這種受體，故此估計生薑或能影響免疫細胞的活性。