藍激光 快捷處理聲帶疾病

近年「藍光」或者令人望而生畏，恐怕會對眼睛造成傷害。但「藍激光」對於醫療應用上方興未艾，亦常用於耳鼻喉科，可於門診中進行一些簡單的治療，免卻入院的手續及全身麻醉的風險。 耳鼻喉科專科醫生梁藹心表示，藍激光是近年較新的激光技術，波長為445nm，適用於治療聲帶息肉、聲帶結節、聲帶囊腫、由HPV引起的喉乳頭狀瘤、聲帶慢性水腫、聲帶血管水腫或靜脈曲張等。

簡化醫療程序 過往處理這些疾病，患者需要入院全身麻醉，在口中放入一個儀器並將舌頭提起，患者需要仰頭至口腔到喉嚨成一直線，讓醫生可看清喉嚨做檢查。梁藹心指，「有些患者不適合這醫療程序，例如頸部較短、較多脂肪、曾接受電療而頸部出現纖維化，以及頸椎容易滑脫等。」另一方案可以在診所，利用一條具備鏡頭的軟身纖維喉鏡，由鼻孔進入檢查喉部，患者能以正常的姿勢接受檢查，而且只須局部麻醉。而藍激光儀器就可透過鼻咽喉內窺鏡進入喉嚨做簡單手術。 可切割及止血 藍激光的好處是一個儀器就可做到切割及止血功能。喉部手術常用的激光還有二氧化碳激光及KTP激光，前者切割能力較強，後者則可以止血用。藍激光有齊兩種功能，輸出功率最大10W，相當安全，加上機身比較細小輕巧，適合在門診中使用。」例如治療聲帶息肉，醫生會用藍激光處理該血管截斷血液供應和進行切割程序。過程需時大約10至20分鐘，比入院處理省時和方便得多。

須控制勿吞口水 曾有涵蓋接受藍激光手術患者的本地研究，結果指出手術痛楚程度可以接受，而一口氣可說話的時間比較術前增長，言語治療師評估患者的說話程況亦有顯著進步，患者也表示對手術過程和效果滿意。 惟藍激光手術亦不是每個患者都適合，外國較早期研究發現多達13%人要中止手術，原因是他們不能控制住反射動作，因感到內窺鏡這「異物」而吞口水。另外，如果懷疑是惡性腫瘤，藍激光治療也不適用。 聲線即時變清晰 一名四十多歲的女教師，因為聲沙影響工作而求診，檢查發現時聲帶息肉。由於觀察一段時間息肉都沒有消退，於是決定手術切除。因頸部曾接受電療，未能用傳統方法治療，故選擇使用藍激光。術後聲線即時變清晰，休息約兩周待消腫後便回復靚聲，數年來都沒有復發。梁藹心指歌手、教師、醫護人員、售貨員、新聞報道員等，都經常要用聲，故屬聲帶息肉或結節的高危一族。