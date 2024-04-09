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健康
2024-04-09 12:51:00

藜麥營養｜7大好處減肥抗抑鬱症必吃？附4款低醣食譜

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藜麥好處多多，不只有豐富的膳食纖維，亦可以抗抑鬱增強抵抗力。

藜麥好處多多，不只有豐富的膳食纖維，亦可以抗抑鬱增強抵抗力。

藜麥不含麩質，蛋白質含量又高，是世界上最受歡迎的健康食品之一。藜麥是少數含有所有9種必需氨基酸的植物性食物之一，所以也是不少健康人士的首選，減肥及抗抑鬱症人士值得留意。到底藜麥（英文︰Quinoa）還有什麼其他好處？就等營養社交平台greenutss好好和大家分析！撰文：Bowtie團隊

藜麥食譜｜點解藜麥有助減肥？（am730製圖） 藜麥食譜｜藜麥飯（am730製圖） 藜麥食譜｜藜麥飯（am730製圖） 藜麥食譜｜曬乾番茄波菜藜麥沙律（am730製圖） 藜麥食譜｜曬乾番茄波菜藜麥沙律（am730製圖） 藜麥食譜｜羽衣甘藍藜麥蔬菜湯（am730製圖） 藜麥食譜｜羽衣甘藍藜麥蔬菜湯（am730製圖） 藜麥食譜｜藜麥雜菌燉飯（am730製圖） 藜麥食譜｜藜麥雜菌燉飯（am730製圖）

黑藜、紅藜、白藜的分別

藜麥分別有紅、白和黑三種顏色，三種顏色的藜麥都可以食用，而且營養價值也非常豐富。在三款當中黑藜麥比起其他兩款口感較硬；而白藜麥口感則最為軟熟。建議大家可以混合三色藜麥一同食用，煮熟後口感較為適中，不會過軟或者過硬。

黑藜、紅藜、白藜的分別｜（am730製圖） 黑藜、紅藜、白藜的分別｜黑藜麥：口感偏硬，容易造成消化不良；對胃部負擔相對較大（am730製圖） 黑藜、紅藜、白藜的分別｜紅藜麥：較有嚼勁，常用來做冷盤；對胃部負擔比白藜麥大（am730製圖） 黑藜、紅藜、白藜的分別｜白藜麥：質感最軟熟，常用來取代白米；胃部負擔相對較小（am730製圖）

藜麥營養價值及卡路里

以下是185克煮熟的藜麥的營養成分及卡路里：

營養成分

含量

卡路里

222 kcal

蛋白質

8 克

脂肪

4 克

碳水化合物

39 克（其中 5 克是纖維）

建議每日攝入量 (RDI)  的 58%

RDI 的 30%

RDI 的 28%

葉酸

RDI 的 19%

RDI 的 18%

RDI 的 15%

RDI 的 13%

RDI 的 9%

維生素 B1、B2和B6

＞ RDI 的 10%

鈣、B3（菸酸）、維生素 E、omega-3 脂肪酸

少量

▼7大藜麥好處▼

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藜麥好處｜（am730製圖） 藜麥好處｜含有植物化合物：槲皮素 (Quercetin) 和山奈酚 (Kaempferol)（am730製圖） 藜麥好處｜纖維含量非常高：遠高於大多數的穀物類（am730製圖） 藜麥好處｜不含麩質：非常適合麩質敏感的人（am730製圖） 藜麥好處｜低升糖指數 (glycemic index, GI) ，有利控制血糖（am730製圖） 藜麥好處｜對代謝健康 (metabolic health) 有益（am730製圖） 藜麥好處｜藜麥含有非常多的抗氧化劑（am730製圖） 藜麥好處｜對你的腸道有益（am730製圖）
Beyoncé

有指Beyoncé之前誕下女兒後，便藉着吃藜麥減肥瘦身，在3個月內瘦了26公斤。（美聯社）

為何藜麥有助減肥？

如果想減肥的話，我們需要做到熱量赤字，攝取的熱量要少於日常燃燒的熱量。藜麥含有豐富的蛋白質，可以增加我們的新陳代謝，亦可以顯著降低食慾。此外，藜麥有大量的纖維，可以增加我們的飽腹感，令我們整體上攝取的熱量更少。藜麥的升糖指數低亦是要點，能減少刺激飢餓感覺。雖然目前為止並沒有研究專注針對藜麥對於減重的影響，但是因為藜麥有的種種好處，故坊間普遍認為它是對於健康減肥有用的食品。

哪類人不適合吃藜麥？為甚麼？

藜麥含有非常豐富的膳食纖維，但若果我們的消化能力比較弱、常有胃氣或是容易便秘的話，食用藜麥就較容易引起腸胃不適、胃痛、胃脹、肚瀉或便秘等腸道問題。

藜麥食譜｜4 大藜麥煮法介紹

藜麥做法1：藜麥飯

準備藜麥飯的時候，藜麥和水的比例大概是1:2，例如1杯藜麥就落2杯水，煮前把藜麥浸30分鐘左右。藜麥落水滾起後，10至15分鐘就可以食用。大家可以因應個人喜好而調節浸泡和烹調藜麥的時間。

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藜麥飯

藜麥飯有豐富的膳食纖維及碳水化合物。

藜麥做法2：曬乾番茄菠菜藜麥沙律 (2人份)

材料

曬乾番茄菠菜藜麥沙律做法

100克藜麥（已煮）

30克的曬乾番茄（切碎）

100克的新鮮菠菜（切碎） 

20克杏仁片

20g橄欖油

鹽 適量

檸檬汁 適量

1.把藜麥、曬乾番茄和新鮮菠菜混合在一起

2.按個人喜好加入鹽和檸檬汁

3.最後灑上杏仁片、加入橄欖油

4.攪拌好後可以食用。
番茄菠菜藜麥沙律

藜麥與番茄及沙律是個不錯的配搭。

藜麥做法3：羽衣甘藍藜麥蔬菜湯 (2-3人份)

材料

羽衣甘藍藜麥蔬菜湯做法

羽衣甘藍半個

大番茄3個

洋葱3個

紅蘿蔔1根

藜麥60克（未煮）

水2至3升

鹽適量

橄欖油20g

1.蔬菜切成適當大小

2.在鍋中加入橄欖油，爆香所有蔬菜粒

3.在鍋中加水1升，中火煮40分鐘。

4.途中見水量減少，再加水。

5.煮足40鐘後，加鹽作調味即可食用。
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羽衣甘藍藜麥蔬菜湯

羽衣甘藍藜麥蔬菜湯

藜麥做法4：藜麥雜菌燉飯(2-3人份)

材料

藜麥雜菌燉飯做法

藜麥100克

本菇100克

雞髀菇 半條

麻油 適量

鹽 適量

黑胡椒粉 適量

高湯 適量

水  適量

1.用水把本菇沖洗好，手撕備用

2.杏鮑菇洗淨後，切薄片

3.將藜麥放入電飯煲，加入1份水、1份清湯

4.加入所有材料，放在藜麥上

5.藜麥煮熟好，加入適量麻油、鹽、黑胡椒粉，攪拌後可以食用。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

藜麥雜菌燉飯

藜麥雜菌燉飯

藜麥常見問題

問：藜麥營養有多豐富？

答：藜麥有豐富的錳、鎂、磷，亦有不少蛋白質及非常高的纖維含量...詳情

問：藜麥卡路里有多少？

答：185克煮熟的藜麥有大約222kcal的卡路里...詳情

問：可以靠吃藜麥減肥瘦身嗎？

答：藜麥有大量纖維，可以增加我們的飽腹感，升糖指數低能減少刺激飢餓感覺...詳情

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