藜麥營養｜7大好處減肥抗抑鬱症必吃？附4款低醣食譜

藜麥分別有紅、白和黑三種顏色，三種顏色的藜麥都可以食用，而且營養價值也非常豐富。在三款當中黑藜麥比起其他兩款口感較硬；而白藜麥口感則最為軟熟。建議大家可以混合三色藜麥一同食用，煮熟後口感較為適中，不會過軟或者過硬。

▼7大藜麥好處▼

為何藜麥有助減肥？

如果想減肥的話，我們需要做到熱量赤字，攝取的熱量要少於日常燃燒的熱量。藜麥含有豐富的蛋白質，可以增加我們的新陳代謝，亦可以顯著降低食慾。此外，藜麥有大量的纖維，可以增加我們的飽腹感，令我們整體上攝取的熱量更少。藜麥的升糖指數低亦是要點，能減少刺激飢餓感覺。雖然目前為止並沒有研究專注針對藜麥對於減重的影響，但是因為藜麥有的種種好處，故坊間普遍認為它是對於健康減肥有用的食品。

哪類人不適合吃藜麥？為甚麼？

藜麥含有非常豐富的膳食纖維，但若果我們的消化能力比較弱、常有胃氣或是容易便秘的話，食用藜麥就較容易引起腸胃不適、胃痛、胃脹、肚瀉或便秘等腸道問題。