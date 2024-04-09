藜麥營養｜7大好處減肥抗抑鬱症必吃？附4款低醣食譜

藜麥不含麩質，蛋白質含量又高，是世界上最受歡迎的健康食品之一。藜麥是少數含有所有9種必需氨基酸的植物性食物之一，所以也是不少健康人士的首選，減肥及抗抑鬱症人士值得留意。到底藜麥（英文︰Quinoa）還有什麼其他好處？就等營養社交平台greenutss好好和大家分析！撰文：Bowtie團隊
黑藜、紅藜、白藜的分別
藜麥分別有紅、白和黑三種顏色，三種顏色的藜麥都可以食用，而且營養價值也非常豐富。在三款當中黑藜麥比起其他兩款口感較硬；而白藜麥口感則最為軟熟。建議大家可以混合三色藜麥一同食用，煮熟後口感較為適中，不會過軟或者過硬。
藜麥營養價值及卡路里
以下是185克煮熟的藜麥的營養成分及卡路里：
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▼7大藜麥好處▼
為何藜麥有助減肥？
如果想減肥的話，我們需要做到熱量赤字，攝取的熱量要少於日常燃燒的熱量。藜麥含有豐富的蛋白質，可以增加我們的新陳代謝，亦可以顯著降低食慾。此外，藜麥有大量的纖維，可以增加我們的飽腹感，令我們整體上攝取的熱量更少。藜麥的升糖指數低亦是要點，能減少刺激飢餓感覺。雖然目前為止並沒有研究專注針對藜麥對於減重的影響，但是因為藜麥有的種種好處，故坊間普遍認為它是對於健康減肥有用的食品。
哪類人不適合吃藜麥？為甚麼？
藜麥含有非常豐富的膳食纖維，但若果我們的消化能力比較弱、常有胃氣或是容易便秘的話，食用藜麥就較容易引起腸胃不適、胃痛、胃脹、肚瀉或便秘等腸道問題。
藜麥食譜｜4 大藜麥煮法介紹
藜麥做法1：藜麥飯
準備藜麥飯的時候，藜麥和水的比例大概是1:2，例如1杯藜麥就落2杯水，煮前把藜麥浸30分鐘左右。藜麥落水滾起後，10至15分鐘就可以食用。大家可以因應個人喜好而調節浸泡和烹調藜麥的時間。
藜麥做法2：曬乾番茄菠菜藜麥沙律 (2人份)
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藜麥做法3：羽衣甘藍藜麥蔬菜湯 (2-3人份)
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藜麥做法4：藜麥雜菌燉飯(2-3人份)
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本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載
藜麥常見問題
問：藜麥營養有多豐富？
答：藜麥有豐富的錳、鎂、磷，亦有不少蛋白質及非常高的纖維含量...詳情
問：藜麥卡路里有多少？
答：185克煮熟的藜麥有大約222kcal的卡路里...詳情
問：可以靠吃藜麥減肥瘦身嗎？
答：藜麥有大量纖維，可以增加我們的飽腹感，升糖指數低能減少刺激飢餓感覺...詳情